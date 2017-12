RCJ Farul, eşec şi cu Steaua

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a fost aproape de o victorie foarte importantă în meciul susţinut ieri, în deplasare, cu Steaua Bucureşti, în etapa a 6-a a Superligii Naţionale de rugby. Constănţenii au condus până în min. 70, cu 15-14, însă în final au cedat incredibil cu 34-15!!! Steaua a început mai bine jocul, iar Cazan a reuşit primul eseu al jocului în min. 15, transformat de Vlaicu: 8-0 pentru Steaua. Cu multe schimbări în toate liniile, constănţenii au replicat în min. 27, în plină dominare a Stelei. Apostol a interceptat un balon în propriul “22” şi nu s-a mai oprit decât în terenul de ţintă advers, transformarea fiind reuşită de Bratu: 8-7 pentru Steaua, rezultat consemnat şi la pauză. Primele puncte de la reluare au fost aduse de Vlaicu, dintr-o penalitate, 11-7 pentru Steaua, dar constănţenii au trecut în avantaj din min. 51: Raţiu a găsit o breşă în defensiva “militarilor” şi a culcat balonul la centru, 12-11 pentru RCJ Farul. Transformarea ar fi trebuit să fie o simplă formalitate pentru Bratu, însă jucătorul adus de la Pantelimon a ratat incredibil! Vlaicu şi-a mai trecut în cont o lovitură de pedeapsă, 14-12 pentru Steaua, după care Jantjies a oferit din nou speranţele unui succes constănţean în min. 62, când a adus trei puncte dintr-o lovitură de pedeapsă din poziţie centrală de la 20 m: 15-14 pentru RCJ Farul. Ultimele zece minute ale jocului au fost un adevărat coşmar pentru “marinari”, care până la final au încasat două eseuri de la Dumitru şi Cazan, după grave erori în defensivă, ambele transformate de Vlaicu, fundaşul stelist bifând şi două penalităţi care au dus scorul la 34-15 pentru gazde! „Am jucat bine în primele şaptezeci de minute, însă apoi ne-am pierdut inexplicabil din concentrare. Am greşit foarte mult în defensivă, am oferit multe baloane şi am pierdut un meci pe care la fel de bine puteam să-l şi câştigăm. Consider că jocul a fost mai bun decât în partidele precedente, cu excepţia ultimelor zece minute”, a declarat “veteranul” Farului, Onal Agiacai.

Pentru RCJ Farul au evoluat: Puişoru, S. Harpe, A. Ilie, D. Harpe, Apostol, Jantjies, Bratu, Mototolea, Raţiu, Roderique, Cr. Munteanu, Mahu, Pastramă, Cornei, Mătase. Au mai intrat: Agiacai, Gorun, Neacşu, E. Ion, Gheară şi Dumitrescu.

Celelalte rezultate ale etapei: RCM Timişoara - Dinamo Bucureşti 51-15 şi CSM Bucureşti - CSM Baia Mare 18-52. Clasament: 1. CSM Baia Mare 19p, 2. RCM Timişoara 18p, 3. Steaua Bucureşti 17p, 4. RCJ FARUL CONSTANŢA 10p, 5. Dinamo Bucureşti 9p, 6. U. Cluj 5p, 7. CSM Bucureşti 4p.