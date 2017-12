RCJ Farul, în fața celui de-al șaptelea titlu de campioană

Performanțele de excepție ale constănțenilor din 1975, 1976, 1978, 1986, 1995 și 1997 pot fi continuate sâmbătă cu un nou titlu de campioană, al șaptelea din istoria clubului. Va fi a opta finală din istorie pentru rugby-ul tomitan, singura dată în care regretatul profesor Mihail Naca - cel care a adus Constanței toate cele șase titluri de până acum - nu a cucerit trofeul fiind în 1977. Așadar, cel puțin din acest punct de vedere, statistica este de partea “marinarilor“, CSM Baia Mare cedând în schimb, până acum, două dintre ultimele cinci finale disputate (în 2012 și 2013). Partida de sâmbătă, dintre RCJ Farul Constanța și CSM Baia Mare, din finala Superligii Naționale, care va avea loc pe stadionul “Arcul de Triumf“, de la ora 21.00 (TVR 2), va fi cu siguranță una disputată, în care orice rezultat este posibil. Nu vor conta nici parcursul foarte bun al trupei lui Eugen Apjock din acest sezon (un singur eșec în 16 meciuri) și nici victoria din meciul direct de la Constanța, când RCJ Farul s-a impus cu 27-12. „Suntem foarte bucuroși că am putut să ne calificăm în ultimul act și, dacă tot am ajuns aici, nu o să ne dăm bătuți foarte ușor. Vrem să jucăm un rugby de calitate și sper ca cea mai bună echipă să câștige. Nu am crezut că o să ajungem așa departe, am venit la o echipă nouă, cu foarte mulți jucători noi. A fost greu să închegăm o echipă, chiar dacă avem multe individualități de valoare. Avem șansa noastră și sper să profităm“, a declarat căpitanul Farului, Florin Vlaicu. Pentru acest meci, RCJ Farul se confruntă și cu unele probleme de efectiv. Tamba este în continuare accidentat, iar Renaud Van Neel este incert, o decizie în privința folosirii sale urmând să fie luată în ziua partidei. Nici Cristian Petre nu este convins că va juca, urmând să se decidă tot în ziua partidei. În schimb, constănțenii știu că mai au de muncit doar 80 de minute pentru a-și încununa un vis. „Respectăm Baia Mare, dar pe teren vrem să fim echipa mai bună, care să-și impună ritmul. Am încredere în jucători, știu că pot învinge, trebuie doar să se dăruiască la fel de mult ca și la Timișoara“, a mărturisit și cel mai tânăr antrenor din Superliga Națională, Cristian Petre (35 ani).

Echipa probabilă a Farului: Nere, Turashvili, Bădălicescu, Agiacai, Crichton, Ravulo, Mototolea, Vueti, Ranuku, Ranulu, Apostol, Vlaicu, Faamita, Tuchashvili, Sabbagh. Meciul va fi arbitrat de Vlad Iordăchescu, arbitrii de linie fiind Radu Petrescu și Cristian Răduță.

PESTE 250 DE SUSȚINĂTORI. RCJ Farul Constanța va avea, la finala cu CSM Baia Mare, și o puternică susținere din partea propriilor suporteri. Vor fi aproximativ 150 de copii de la cluburile de juniori din județ care au avut rezultate deosebite în acest an, părinți, rude sau prieteni, dar și toți ceilalți iubitori ai sportului cu balonul oval din Constanța care au fost alături de echipă în tot acest sezon. Deplasarea va fi asigurată de club, care va pune la dispoziție mai multe autocare, suporterii trebuind să achite doar biletul de intrare la meci, în valoare de 15 lei la peluză și 25 lei la tribune. Autocarele cu suporteri vor pleca sâmbătă, la ora 14.30, din fața stadionului “Mihail Naca“ (n.r - ora 14.00 prezența la stadion), pentru a putea fi urmărit pe stadionul “Arcul de Triumf“ și meciul pentru medaliile de bronz, dintre RCM Timișoara și Dinamo București (ora 18.30). Pentru relații suplimentare, toți cei interesați pot suna la numărul de telefon 0727287748 (Dragoș Drăghiță - director comunicare RCJ Farul).