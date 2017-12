RCJ Farul, în formulă completă

Timp de aproape o lună, naţionala de rugby a României a efectuat un turneu de verificare în Emisfera Sudică, unde a disputat cinci meciuri de verificare. Printre jucătorii care au participat la această experienţă unică s-au aflat şi şase jucători de la RCJ Farul, Daniel Bejan (taloner), Daniel Carpo (linia a III-a), Bogdan Petreanu (linia a II-a), Zane Winsdale (linia II-a), Ben Aoina (mijlocaş deschidere/fundaş) şi Jeff Lapana Makapelu (aripă). Cei şase, care nu au apucat să joace pentru gruparea de pe litoral în actualul sezon al Diviziei Naţionale, s-au întors, ieri, la Constanţa, încîntaţi de confruntările spectacol cu rugby-ul din Pacific. “A fost o experienţă unică, din care am avut multe de învăţat. Nu ne-a surprins evoluţia adversarilor, pentru că ştiam că joacă în viteză şi mai puţin pe înaintare, dar nivelul a fost ridicat. Sper şi în alte convocări la echipa naţională, dar mai ales aştept cu nerăbdare să debutez pentru RCJ Farul în acest sezon”, a declarat Petreanu, unul dintre cei mai tineri jucători din lotul României. Folosit constant ca titular de antrenorii “stejarilor”, Daniel Carpo a descris turneul drept unul extraordinar. “A fost greu, pentru că am stat multe zile în cantonament şi nu ne-am acomodat cu atmosfera, avînd probleme din cauza căldurii. În plus, rugby-ul este cu totul diferit faţă de ce se joacă în România, şi în general în Europa. Joacă mereu la mînă, în viteză şi se găsesc perfect pe teren. Am avut de învăţat şi sper ca această experienţă să ne folosească pe viitor”, a spus Carpo. “O experienţă bună, în special pentru jucătorii români, care au avut şansa de a evolua la cel mai înalt nivel. Mi-ar face plăcere să joc şi într-un meci oficial pentru naţionala României. Dacă antrenorii vor fi mulţumiţi de mine, mă vor chema din nou. Pentru mine, turneul a fost special şi pentru că am avut şansa de a mă întoarce acasă”, a completat Makapelu. “A fost minunat, chiar dacă rezultatele obţinute nu au fost cele mai bune. Scopul turneului a fost însă de a îmbunătăţi jocul echipei, iar adversarii ne-au ajutat pentru că au fost foarte puternici. Mai avem multe de lucru şi sper să mai fiu convocat la naţionala României”, a explicat Winsdale. “Mă bucur pentru jucători că au trăit o asemenea experienţă, dar mai ales mă bucur pentru că s-au întors sănătoşi şi nu există accidentări. Cu siguranţă, forţa echipei va creşte, iar cu noul antrenor, care va sosi pe 4 octombrie, vom începe să turăm motoarele pentru a ne îndeplini obiectivul. Este foarte important să ne atingem ţinta, la fel de importante sînt punctele din clasament, dar marea provocare pentru acest sezon este să schimbăm faţa rugby-ului românesc prin determinare, disciplină şi rugby-spectacol”, a spus directorul executiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir.

Cei şase internaţionali vor avea timp să se recupereze după turneul din Pacific, campionatul fiind întrerupt pînă pe 25 octombrie. Totuşi, Carpo, Winsdale, Aoina şi Makapelu ar putea evolua pentru selecţionata “Stejarii Bucureşti” în Challenge Cup, în meciurile programate pe 12 şi 19 octombrie.