RCJ Farul, în topurile Federaţiei Române de Rugby

Dacă în Superliga Naţională n-a reuşit nici în acest an să se încoroneze cu titlul de campioană, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa stă bine în topurile Federaţiei Române de Rugby la final de an. Astfel, căpitanul echipei constănţene, Daniel Carpo, a fost desemnat pentru al doilea an consecutiv, alături de Marius Tincu, cel mai bun rugbyst român. Carpo a fost votat cel mai bun jucător din campionatul intern (locul 2 - Mihai Macovei, locul 3 - Florin Vlaicu), în timp ce Tincu s-a impus în ierarhia rugbyştilor români care evoluează în străinătate (locul 2 - Mihăiţă Lazăr, locul 3 - Valentin Ursache). În clasamentul celor mai buni tehnicieni, antrenorul Farului, Cristian Brănescu, s-a clasat pe poziţia a treia. Cel mai bun antrenor român a fost desemnat Cosmin Cioriciu (RCM Timişoara), iar pe locul secund s-a situat antrenorul campioanei Baia Mare, Eugen Apjok. În clasamentul celor mai buni jucători de rugby în 7, RCJ Farul este reprezentată de internaţionalul Adrian Apostol, acesta clasându-se pe locul secund, în spatele unui alt constănţean, Ionuţ Florea care evoluează în prezent pentru CSM Bucureşti. Pe locul 3 s-a clasat Alexandru Beldean (CSM Bucureşti). Constanţa punctează şi în clasamentul celor mai buni antrenori de juniori, Virgil Năstase (LPS Nicolae Rotaru) ocupând locul 4 în această ierarhie. Clasament juniori - locul 1: Răzvan Ailenei (Cluj), locul 2 - Marian Gorcioaia (Baia Mare) şi Cristian Murgoci (Baia Mare). Cea mai bună jucătoare de rugby în 7 a fost aleasă Emilia Vizitiu. Cel mai bun arbitru a fost desemnat Vlad Iordăchescu, podiumul fiind completat de Horaţiu Bărgăunaş şi Radu Petrescu.