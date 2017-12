RCJ Farul, învinsă în primul meci din Antalya

RCJ Farul a disputat ieri primul meci de pregătire din cantonamentul pe care îl efectuează în Antalya, fiind învinsă, scor 29-7, de formaţia rusă Yenisei Krasnoyarsk. După o primă repriză echilibrată, în care Krasnoyarsk a condus doar cu 7-0, lipsa partidelor s-a resimţit în jocul Farului, iar formaţia rusă a reuşit să se distanţeze pe tabelă şi să îşi treacă în cont un prim succes. Pentru RCJ Farul a marcat un eseu Agiacai, transformat de Bezuşcu. „A fost o primă repriză destul de bună în care puţin a lipsit să avem noi avantaj pe tabela de marcaj. Am irosit câteva ocazii foarte bune, iar în a doua repriză am mai scăzut ritmul, pentru că am făcut multe schimbări, în dorinţa de vedea la lucru cât mai mulţi jucători. Cred că avem suficient timp să reglăm toate micile detalii şi să căpătăm un ritm de joc convenabil pentru că acesta a fost lucrul care ne-a lipsit. Nu ne-a interesat scorul. Ne-au interesat relaţiile de joc şi omogenizarea lotul. Jucătorii trebuie să aibă încredere unii în ceilalţi, iar de aici putem să facem lucruri bune în acest sezon“, a declarat la finalul partidei tehnicianul Cristian Brănescu. Pentru RCJ Farul au evoluat: Turashvili, Bejan, Boar, Vîlcu, Agiacai, Mitu, Mototolea, Petreanu, Ivan, Lazăr, Puişoru, Carpenter, Ilie, M. Dumitru, Pîrvu. Au mai jucat: Zapan, Sasu, Buţugan, Zainea, Bezuşcu, Tinca şi Cornei. Nu a jucat din cauza unei accidentări Cristian Munteanu. Joi, RCJ Farul şi Yenisei Krasnoyarsk vor disputa un nou meci amical.