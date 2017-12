RCJ Farul, învinsă la Baia Mare

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a suferit a cincea înfrângere în acest campionat, vineri, pe terenul campioanei CSM Ştiinţa Baia Mare. Gazdele s-au impus cu 39-23 (22-11) într-o partidă contând pentru etapa a 12-a din Superliga Naţională de rugby şi s-au revanşat după eşecul din tur, 17-11 pentru RCJ Farul la Constanţa, singura înfrângere a campionilor din acest sezon. Dornici de revanşă, maramureşenii au început excelent partida şi în min. 15 scorul era 22-6! Au înscris Ciuntu, Niacşu şi Ursache, eseuri, Wiringi a completat cu două transformări şi o lovitură de pedeapsă, iar Jantjies a replicat cu două lovituri de pedeapsă. După un start de meci în care gazdele au dominat la toate capitolele, Farul a renăscut! Van der Linde a înscris eseu în min. 27 (22-11 la pauză), iar în primele trei minute ale reprizei secunde constănţenii au preluat conducerea, după eseurile lui Apostol şi Munteanu şi o transformare a lui Jantjies: 22-23. Momentul psihologic al partidei a fost cartonaşul galben văzut de Masilevu în min. 51. Baia Mare a profitat de superioritatea numerică, înscriind două eseuri, prin Ene şi Bîrlea: 32-23. RCJ Farul nu a mai reuşit să revină, iar pe final, după ce şi Jantjies a fost eliminat temporar, Hristache a mai realizat un eseu, transformat de Wiringi: CSM Baia Mare - RCJ Farul Constanţa 39-23. „Am intrat foarte greu în joc şi am primit trei eseuri în primul sfert de oră. Am revenit, am condus cu un punct, dar lipsa de concentrare în unele faze ne-a costat”, a declarat Aurelian Arghir, directorul sportiv al grupării constănţene.

Pentru RCJ Farul (antrenor Cristian Brănescu) au evoluat următorii jucători: De Neuilly-Rice, Van der Linde, Sasu - Agiacai, Cr. Munteanu - Mototolea, Van Neel, Masilevu - Laqai, Jantjies - Apostol, Gheară, Helu, Van Wyk - S. de la Harpe (au mai intrat: Stein, Gorun, Nesindande, Neacşu, Du Toit, Cornei şi Bezuşcu).

Rezultatele etapei a 12-a: CSM Ştiinţa Baia Mare - RCJ Farul Constanţa 39-23; Politehnica Iaşi - Dinamo Bucureşti 11-46; Universitatea Cluj - CSM Bucureşti 3-31; Steaua Bucureşti - RCM Timişoara 25-30. Clasament: 1. CSM Baia Mare 53p; 2. RCM Timişoara 47p; 3. Steaua Bucureşti 41p; 4. RCJ FARUL CONSTANŢA 33p; 5. Dinamo Bucureşti 30p; 6. CSM Bucureşti 21p; 7. U. Cluj 6p; 8. Poli Iaşi 4p.