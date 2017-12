RCJ Farul, învinsă la ultima fază a meciului

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a fost la doar câteva secunde de un nou succes pe terenul vechii rivale Dinamo Bucureşti, în etapa a 2-a a Superligii Naţionale de rugby. La capătul unei partide spectaculaose, cu multe răsturnări de situaţie, Dinamo s-a impus cu 20-19 (3-7), punctele victoriei fiind reuşite în minutele de prelungire ale jocului. RCJ Farul a început bine meciul şi a modificat tabela de marcaj la chiar prima acţiune periculoasă în jumătatea adversă. A fost o acţiune prelungită în min. 5, la capătul căreia Darryl de la Harpe a înscris primul eseu, transformat de Jantjies. La 7-0, constănţenii ar fi putut să se desprindă, dar au irosit două situaţii bune în “22-ul” advers. Dinamo a replicat timid în prima repriză, reuşind totuşi să micşoreze diferenţa în min. 39, prin Căplescu, în urma unei penalităţi, scor 7-3 la pauză pentru RCJ Farul. Uvertura dinamovistă a mai punctat o dată la trei minute de la reluare, scor 7-6, dar replica Farului a venit prompt, în min. 49, Jantjies transformând o lovitură de pedeapsă. Eseul lui Tănase din min. 50 a încins şi mai mult jocul, cele două echipe preferând până la finalul meciului să încerce desprinderea prin lovituri de pedeapsă. În min. 80+4, la scorul de 19-17 pentru RCJ Farul, Dinamo a beneficiat de o penalitate de la 20 m, transformată de Moldoveanu, care a adus un succes în extremis pentru gazde. Rezultat final: Dinamo - RCJ Farul 20-19 şi echipa constănţeană a rămas doar cu punctul bonus defensiv.

„Sunt supărat pentru că am avut multe faze şi le-am ratat. Am făcut greşeli copilăreşti, fiecare jucător a greşit cel puţin o dată. Am pierdut un meci în care am dominat peste şaptezeci la sută din meci. Din această partidă trebuie să tragem nişte concluzii şi să ne îmbunătăţim evoluţiile viitoare. Nici rezervele nu au adus un plus, Stein şi Sasu au primit cartonaş galben, iar Ion Nicolae a făcut acea penalitate din care Dinamo a câştigat”, a spus la final antrenorul Mircea Paraschiv.

Pentru RCJ Farul au evoluat: Gorun, Cornei, Leon, Agiacai, Cr. Munteanu, Raţiu, A. Ion, Van Neel, Bratu, Jantjies, S. de la Harpe, Gheară, D. De la Harpe, Puişoru, Apostol. Au mai intrat: Sasu, Pastramă, I. Nicolae şi Stein. Au marcat - pentru RCJ Farul: D. de la Harpe 1eseu, Jantjies 4 l.p + 1 tr.; Dinamo: Tănase 1eseu, Căplescu 4 l.p, Moldoveanu 1 l.p.

În celelalte partide ale etapei a 2-a s-au consemnat următoarele rezultate: RCM Timişoara - CSM Baia Mare 12-10 şi U. Cluj - Steaua Bucureşti 8-19. CSM Bucureşti a stat. Clasament: 1. Steaua 9p, 2. CSM Baia Mare 6p, 3. RCJ FARUL 5p, 4. Timişoara 4p (12-10), 5. Dinamo 4p (30-48), 6. CSM Bucureşti 0p (9-18), 7. U. Cluj 0p (19-77).