RCJ Farul îşi ia antrenor neozeelandez

După ce a avut o campanie de achiziţii excelentă în această vară, RCJ Farul se pregăteşte să dea lovitura şi în privinţa băncii tehnice. Constănţenii sînt la un pas de a aduce în postura de antrenor un tehnician neozeelandez, care să imprime la echipă stilul spectaculos practicat de All Blacks. Astfel, la sfîrşitul acestei săptămîni, la Constanţa este aşteptat să sosească Bruce Hodder, un neozeelandez care a antrenat pe Northland, echipă din prima ligă din Noua Zeelandă, National Provincial Championship,. “Am vrut neapărat un antrenor din Noua Zeelandă, pentru că stilul de joc este total diferit faţă de cel practicat în Europa şi chiar de cel din celelalte ţări reprezentative în rugby din Emisfera Sudică. Farul are în lot cei trei jucători aduşi în această vară din acea zonă, la care se adaugă alţii care sînt obişnuiţi cu acest stil şi cred că acest lucru ne avantajează. Sînt sigur că şi ceilalţi băieţi vor înţelege şi se vor adapta la cerinţele noului antrenor. În plus, am primit referinţe bune şi din partea lui Ellis Meachen, directorul de rugby al naţionalei României. Mă bucur că vom forma o colonie neozeelandeză la Constanţa. Timp de două zile, toţi componenţii lotului vor participa la o serie de teste fizice, urmînd ca rezultatele să-i fie prezentate lui Bruce Hodder la sosirea la Constanţa. Ne avantajează şi faptul că întrecerea internă este întreruptă, astfel că noul antrenor va avea timp să cunoască jucătorii şi să lucreze cu ei înaintea meciurilor oficiale”, a declarat Aurelian Arghir, directorul executiv al RCJ Farul. În vîrstă de 43 de ani, fost consilier tehnic al naţionalei under 21 a Noii Zeelande, Hodder este actualmente director de rugby la Grammar Carlton Club, unul dintre cele mai importante cluburi din Auckland, care are nu mai puţin de cinci terenuri de joc, 13 echipe de seniori şi 30 de formaţii juniori, formînd în timp 40 de All Blacks pentru naţionala ţării sale. Neozeelandezul va semna un contract pe un sezon, urmînd să fie asistat din postura de antrenor secund de Virgil Năstase, cel care a condus echipa în primele două etape.