RCJ Farul, la 80 de minute de mult-visata finală!

Nu mai puțin de 17 ani au trecut de la ultima finală disputată de RCJ Farul Constanța în campionat, când “marinarii“ cucereau și al șaselea titlu, ultimul din istoria clubului. De atunci, RCJ Farul a trecut prin mari probleme financiare, formația fiind salvată de la desființare în urma implicării autorităților locale. Constanța nu s-a mai încoronat, din păcate, din nou campioană, dar an de an s-a luptat pentru medalii. Acum, cu o echipă ce pare mult mai capabilă să depășească bariera semifinalelor, RCJ Farul va încerca la Timișoara, sâmbătă, de la ora 20.00 (TVR 3), pe stadionul “Dan Păltinișanu“, să se impună pentru ca, la finele săptămânii viitoare, să joace cu trofeul pe masă. „Atmosfera este bună, băieții au intrat în febra meciului, cum se spune, dar le-am transmis să joace fără presiune. Timișoara este echipa aflată sub presiune, pentru că are obiectiv calificarea în finală și, în plus, joacă și acasă. Avem trei victorii la rând, traversăm o perioadă bună și sunt convins că, dacă ceea ce am lucrat la antrenamente în ultima perioadă vom transpune și pe teren, atunci avem șanse foarte bune de victorie. Ar fi un lucru extraordinar pentru club, pentru jucători, pentru suporteri“, a declarat antrenorul principal Cristian Petre. Alături de Cătălin Nicolae, acesta a încercat să schimbe, în ultima perioadă, în totalitate stilul de joc al Farului. „Vrem să jucăm mult mai în viteză, mai combinativ, fără să intrăm în dueluri repetate în grămadă. Timișoara are jucători buni, cu un Fercu foarte rapid și cu doi centri de mare calitate, dar le-am analizat și punctele slabe, de care vrem să profităm“, a mai spus tehnicianul Farului. Din păcate, nu vor evolua, din motive medicale, Vali Mototolea și Renaud van Neel. Echipa probabilă a Farului: Tamba, Turashvili, Bădălicescu, Crichton, Cr. Petre, Ravulo, Agiacai, Vueti, Ranuku, Ralulu, Apostol, Vlaicu, Faamita, Tuchashvili, Sabbagh.

În cealaltă partidă din semifinale, sâmbătă, de la ora 10.00 (TVR 2), CSM Baia Mare va întâlni, pe teren propriu, pe Dinamo București.