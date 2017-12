RCJ Farul, la mijlocul campionatului

Etapa desfăşurată la sfârşitul săptămânii trecute a fost ultima din turul Superligii de rugby. După şapte runde, RCJ Farul Constanţa ocupă locul 3 în clasament, cu 25 de puncte, după Steaua Bucureşti (31p) şi CSM Ştiinţa Baia Mare (29p). Returul începe sâmbăta aceasta, când Farul va primi vizita echipei RCM “Universitatea de Vest” Timişoara (locul 4, cu 22p), de la ora 11.00. Campionatul va continua cu încă două etape din retur, programate pe 21 mai (CSU Arad - Farul) şi 28 mai (Farul - Dinamo), apoi se va întrerupe până pe 22 octombrie, pentru ca echipa naţională să participe la Cupa Mondială din Noua Zeelandă.

RCJ Farul a încheiat turul cu 5 victorii şi 2 înfrângeri, eşecurile venind în partidele cu primele clasate. „Urmează acum încă trei meciuri importante pentru noi, pe care trebuie să le câştigăm pentru a mai avea şanse să jucăm semifinala acasă. Locul 3 este dezamăgitor, pentru că am pierdut meciul de acasă cu Steaua, pe care ne doream foarte mult să-l câştigăm. Nici la Baia Mare nu am făcut un meci extraordinar, astfel că am fost învinşi exact de contracandidatele la ocuparea primelor două locuri. Acum ştim ce avem de făcut în continuare şi sper că vom învăţa din aceste greşeli”, a declarat Daniel Carpo, căpitanul echipei constănţene. „Sunt mulţumit în general, dar ne lipsesc câteva puncte în clasament pentru a fi totul perfect. Mă refer la meciul cu Steaua, pe care am fi putut să-l câştigăm, dar acum trebuie să privim doar înainte. Sper să câştigăm ultimele trei meciuri înaintea pauzei de vară şi să avem o poziţie în clasament care să ne permită să sperăm în continuare la locul 2”, a spus Cristian Brănescu, antrenorul principal al Farului.