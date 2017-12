RCJ Farul, lider în Superliga Naţională

Clasată pe locul 4 la finalul sezonului regulat, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a început în forţă play-off-ul, învingând sâmbătă, pe teren propriu, campioana CSM Baia Mare, cu 30-13. Mai mult, constănţenii au obţinut şi punctul bonus ofensiv, reuşind patru eseuri, astfel că s-au instalat în fotoliul de lider al Superligii Naţionale. Cheia succesului a fost atitudinea extraordinară pe care jucătorii pregătiţi de Cristian Brănescu au avut-o pe tot parcursul partidei, determinarea lor oprind puternica înaintare băimăreană, chiar şi atunci când oaspeţii au avut doi jucători în plus. Mândru de evoluţia elevilor săi, tehnicianul constănţean le-a ţinut un mic discurs la finalul întâlnirii, chiar pe teren.

„Este cel mai bun meci al nostru din întreg sezonul. Şi ştiţi de ce? Pentru că am jucat cu inima şi am fost uniţi. Este doar începutul şi trebuie să o ţinem tot aşa!”, le-a transmis Brănescu jucătorilor. „A fost prima oară când am jucat pentru colegul de lângă noi şi nu am fost individualişti. Am respectat indicaţiile venite de pe banca tehnciă şi s-a simţit acest lucru. Mai avem de muncit, trebuie să punem jocul la punct, dar este un început care ne dă încredere”, a adăugat veteranul Constantin Gheară. Constănţenii speră să repete jocul bun şi în meciul din etapa a 2-a din play-off, când vor juca, tot pe teren propriu, cu RCM Timişoara, duminică, de la ora 18.00.