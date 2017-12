RCJ Farul, locul 4 în Superliga Naţională

Sâmbătă, la Bucureşti, pe stadionul Arcul de Triumf, RCJ Farul Constanţa a pierdut, scor 11-15 (8-9), finala mică a Superligii Naţionale de rugby în faţa echipei RCM Timişoara. Meciul pentru medaliile de bronz a început în nota de dominare a timişorenilor, care după primele 15 minute conduceau cu 9-0 graţie a trei penalităţi transformate de Calafeteanu. Howard a adus primele puncte Farului tot dintr-o lovitură de pedeapsă în min. 28, iar patru minute mai târziu, namibianul Van Wyk a reuşit singurul eseu al jocului, după o cursă superbă de aproximativ 70 m. După 8-9 la pauză, Farul a preluat conducerea în min. 44, în urma unei lovituri de pedeapsă transformate de Howard şi se părea că partida va urma un curs firesc. Timişoara a revenit însă în joc, Calafeteanu a transformat alte două penalităţi şi, în ciuda unui pressing aproape continuu în jumătatea adversă în ultimele 20 de minute, Farul nu a mai reuşit să înscrie. „Am început foarte slab, am făcut multe greşeli. De altfel, toate punctele timişorenilor au venit doar în urma unor astfel de greşeli. Am avut o perioadă mai bună în a doua jumătate a primei reprize, apoi iar am căzut în joc şi am pierdut din păcate şi acest meci. Suntem dezamăgiţi, mai ales că este al patrulea an când jucăm finala mică“, a declarat Onal Agiacai. Pentru RCJ Farul au evoluat: Jantjies, Apostol, Gheară, A. Ilie, Van Wyk, Howard, Ivan, Zapan, Turashvili, Tudosa, Agiacai, Munteanu, Mitu, Van Nell, Petreanu. Au mai intrat: Vîlcu, Sasu, Pîrvu, Mototolea. Finala mare a fost câştigată, pentru a treia oară consecutiv, de CSM Baia Mare, scor 24-12 (16-12), cu Steaua Bucureşti.