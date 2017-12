RCJ Farul, locul 4 la CN de rugby în 7

Fără şase jucători, plecaţi la Campionatul Mondial din Noua Zeelandă, RCJ Farul a încheiat pe locul 4 ediţia din acest an a Campionatului Naţional de rugby în 7. Sâmbătă, pe stadionul “Mihai Naca“, în ultima etapă a sezonului, rugbyştii constănţeni nu au reuşit decât o clasare pe podium, insuficientă pentru a obţine “bronzul“ şi la general. În Grupa A a etapei de la Constanţa, RCJ Farul a învins pe CSU Cluj, scor 33-5, a terminat la egalitate, 7-7 cu Dinamo şi a pierdut la limită, scor 19-21 cu CSM Baia Mare. În semifinale, rugbyştii lui Cristi Brănescu au pierdut cu Steaua, 7-12, obţinând apoi victoria în finala mică, scor 17-7 cu CSM Bucureşti. Finala turneului s-a disputat între CSM Baia Mare (19-7 în semifinale cu CSM Bucureşti) şi Steaua, victoria revenind maramureşenilor, scor 21-19. Pe locul 5 s-a clasat Timişoara, 31-26 cu Dinamo, iar pe locul 7 s-a situat CSU Cluj, 33-22 cu “Aurel Vlaicu“ Arad. „Chiar şi cu jucătorii pe care i-am avut la dispoziţie, au fost patru turnee în care am fi putut obţine mai mult. Am avut jucători care nu sunt specializaţi pentru rugby în 7, dar în final meciurile s-au dovedit foarte bune în vederea pregătirii partidei din Cupa României. Cu mai multă atenţie am fi putut câştiga astăzi (n.r - sâmbătă) meciul cu Dinamo, iar cu Baia Mare am făcut o primă repriză foarte slabă. Cu Steaua am avut 3 galbene, iar la acest nivel nu ai cum să rezişti“, a declarat antrenorul Cristian Brănescu. Lotul Farului la ultimul turneu: Munteanu, Petreanu, Mitu, Turashivili, Mototolea, Ivan, Zaine, Filip, M. Dumitru, Puişoru, Pîrvu, Vîlcu.

Noua campioană a României este CSM Baia Mare 53p, urmată de Steaua cu 48p (esaveraj +208) şi RCM Timişoara 48p (+135). Locurile 4-8 au fost ocupate de RCJ Farul 43p, Dinamo 41p, CSM Bucureşti 39p, Cluj 24p şi Arad 24p..