RCJ Farul merge cu gândul la victorie pe Bega

Rugby Club Judeţean Farul reia Superliga Naţională cu un meci pe cât de greu pe atât de important. Astăzi, de la ora 10.30, rugbyştii constănţeni vor întâlni, în deplasare, pe RCM Timişoara, una din formaţiile cu mari pretenţii la câştigarea titlului. O partidă deschisă oricărui rezultat, mai ales după ce la RCJ Farul au mai ajuns trei jucători străini. Dacă în privinţa uverturii Eugene Jantjies (Namibia) este vorba de o revenire după ce jucătorul şi-a rezolvat problemele legate de viză, Gaven Nesindande şi William Helu sunt noutăţile care vor contribui la un joc superior calitativ al Constanţei. Gaven Nesindande este sud-african, are 32 ani, 1,83m înălţime, 113kg şi evoluează pe postul de pilier, iar William Helu are 26 ani, 1,89m înălţime, 98kg, este din Tonga şi evoluează pe postul de centru. „O să fie un meci foarte greu pentru că va fi primul după această pauză competiţională, dar şi datorită faptului că RCM Timişoara este o formaţie foarte puternică. Va fi o partidă dificilă, dar am convingerea că va fi o partidă foarte frumoasă. Am arătat în ultimii ani, dar şi în aceasă primă parte a campionatului că jucăm un rugby spectaculos şi care se poate concretiza şi pe tabela de marcaj. Se vede şi în clasament că suntem în apropierea primului loc, iar faţă de Timişoara sunt de doar două puncte, astfel că şansele noastre la meciul direct sunt aproape egale. Timişoara va avea avantajul că va evolua în faţa propriilor suporteri şi au şi ei nevoie de victorie. Nu trebuie să ne gândim însă la ce are nevoie echipa adversă ci la obiectivul nostru pe care trebuie să îl îndeplinim“, a declarat directorul sportiv Aurelian Arghir. Partida va fi arbitrată de Dănuţ Frăsineanu, ajutat de Alexandru Niţulescu şi Vasile Ghioc.

Programul etapei - astăzi: CSM Baia Mare - CSM Bucureşti (ora 10.00), U. Cluj - Poli Iaşi (ora 10.00), RCM Timişoara - RCJ Farul (ora 10.30, în direct la rugbytv.ro), Steaua - Dinamo (ora 18.00, în direct la GSP TV). Clasament: 1. Baia Mare 38p, 2. Timişoara 34p, 3. RCJ Farul 32p, 4. Steaua 31p, 5. Dinamo 25p, 6. CSM Bucureşti 11p, 7. Poli Iaşi 4p, 8. U. Cluj 2p.