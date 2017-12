RCJ Farul, o nouă victorie cu Dinamo

Pentru a doua oară în acest sezon al Superligii Naţionale de rugby, formaţia Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a reuşit să învingă marea rivală Dinamo Bucureşti. După 27-25, în tur, la Bucureşti, “marinarii” au învins cu 18-15 (8-12) şi în partida disputată duminică, pe stadionul “Mihai Naca“ din Constanţa, făcând un pas important în lupta pentru calificarea în semifinalele Superligii Naţionale. Dinamo a început mai bine meciul şi a condus cu 6-0 după ce Stătulescu a fructificat două penalităţi. Farul a replicat printr-un eseu superb reuşit de Gregory Stein, în min. 23, dar prima repriză a fost decisă de precizia transformerilor. Dinamo a stat mai bine la acest capitol, iar la pauză conducea cu 12-8. După o nouă penalitate transformată de Stătulescu, care a dus scorul la 15-8 pentru Dinamo, în min. 45, RCJ Farul a preluat complet iniţiativa, obligându-şi adversarii să greşească în defensivă. După o astfel de eroare a venit al doilea eseu al meciului reuşit Naisa Narukutabua, iar Howard a transformat cu precizie: 15-15, în min. 63. Howard a înscris apoi dintr-o penalitate chiar în ultimul minut regulamentar de joc: 18-15 pentru RCJ Farul. Dinamo ar fi putut egala în al zecelea minut de prelungire (!!!), dar Stănculescu a ratat ţinta dintr-o poziţie favorabilă.

„Un meci foarte greu, chiar dacă am arătat şi acum că suntem mult mai buni decât ei. Nu am luat un avantaj când trebuia şi finalul a fost mai dramatic. Sperăm să nu mai fie aşa greu pe viitor“, a declarat căpitanul Farului, Cristian Munteanu. „Un succes meritat, un joc aprig şi ne bucurăm că am câştigat. Urmează un meci cu Universitatea Cluj, care, în mod normal, nu trebuie să ne pună probleme, dar pe care îl vom trata cu maximă seriozitate“, a spus şi directorul sportiv al Farului, Aurelian Arghir.

Au evoluat - RCJ Farul: De Nevilly, Van der Linde, Du Toit, Masilevu, Cr. Munteanu, Mototolea, Van Neel, Morrison, Laqai, D. de la Harpe, S. de la Harpe, Narukutabua, Gheară, Apostol, Stein. Au mai intrat: Gorun, Sasu, Agiacai şi Howard; Dinamo: Dobre, Beca, Adăscăliţei, Vasile, Raţiu, Barbu, Ion, Merşoiu, Căplescu, Nicolae, Stătulescu, Merca, Bărbuliceanu, S. Tănase, Marin. Au mai intrat: Tască, Leon, Bădălicescu, Ilie, Curea şi V. Tănase.

Celalalte rezultate ale etapei: Steaua Bucureşti - Poli Iaşi 48-0, CSM Baia Mare - U. Cluj 52-0, RCM Timişoara - CSM Bucureşti 24-13. Clasament: 1. RCM Timişoara 33p (punctaveraj: 220-69), 2. CSM Baia Mare 28p (267-80), 3. RCJ FARUL CONSTANŢA 27p, 4. Steaua Bucureşti 26p, 5. Dinamo Bucureşti 21p, 6. CSM Bucureşti 11p, 7. Poli Iaşi 4p, 8. U. Cluj 2p.