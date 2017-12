RCJ Farul, pas important în lupta pentru play-off

Victoria obţinută duminică, pe teren propriu, în partida cu Dinamo Bucureşti, scor 18-15, a adus mult mai multă linişte în cadrul multiplei campioane a României la rugby, RCJ Farul Constanţa (locul 3, cu 27 de puncte) având în acest moment un avans de şase puncte în clasament faţă de locul 5, ocupat chiar de rivala din Ştefan cel Mare, Dinamo acumulând 21p. Chiar dacă mai sunt şase etape de disputat din sezonul regulat, “marinarii” par a avea un program mai uşor, urmând să întâlnească pe U. Cluj (duminică, ora 10.00, în direct la rugbytv.ro) şi Poli Iaşi, meciuri în care nu au cum să rateze în mod normal şi punctul bonus, dar şi o partidă cu Steaua Bucureşti, tot la Constanţa, când îşi pot lua revanşa pentru eşecul din tur. Misiunea în deplasare se anunţă infernală la Timişoara şi Baia Mare, dar ultima etapă le rezervă o misiune ceva mai accesibilă la Bucureşti, cu CSM.

„Până când nu se va şti şi matematic că suntem în play-off, nu putem spune că suntem calificaţi. Fiecare echipă va lupta în continuare pentru ultima poziţie de play-off, dar este adevărat că avem o şansă în plus faţă de Dinamo“, consideră Cristi Munteanu, căpitanul Farului. În schimb, directorul sportiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir, este mult mai încrezător. „Prin victoria cu Dinamo am reuşit să stopăm intenţiile echipei din Bucureşti de a se califica, chiar dacă nu acesta a fost scopul nostru, ci de a avea o atitudine bună pe teren şi a ne pregăti participarea în semifinale“, a precizat oficialul grupării constănţene, care a ţinut să mulţumească şi suporterilor pentru susţinerea din cele două partide de duminică, la meciul seniorilor şi la finala Campionatului Naţional de juniori. „Îi felicit personal pe toţi practicanţii rugby-ului din Constanţa, pe toţi suţinătorii noştri, mai ales pe spectatorii care au îndurat ploaia şi la meciul under 18 pentru a fi alături de noii campioni ai României. Este un semn bun pentru dragostea cu care suntem înconjuraţi şi suntem recunoscători pentru acest lucru“, a mai spus Arghir. La sfârşitul săptămânii va avea loc etapa a 9-a a Superligii Naţionale de rugby, după care întrecerea internă va lua o pauză până pe 14 iulie pentru a permite primei reprezentative pregătirea turneului internaţional IRB Nations Cup. Ultima etapă a sezonului regulat va avea loc pe 11 august, iar prima din play-off pe 18 august. Semifinalele Superligii Naţionale de rugby se vor desfăşura pe 29 septembrie, iar finalele pe 6 octombrie.