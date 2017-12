RCJ Farul, pregătită pentru finala cu CSM Baia Mare

A mai rămas o singură zi până la cel mai așteptat meci pentru rugby-ul tomitan din ultimii 17 ani. Sâmbătă, de la ora 21.00 (TVR 2), pe stadionul “Arcul de Triumf“ din București, Rugby Club Județean Farul Constanța și CSM Baia Mare se vor întâlni în meciul care va decide noua campioană a Superligii Naționale. Cu un lot presărat cu mulți foști sau actuali internaționali români, fijieni, samoani, georgieni sau namibieni, cărora li se adaugă și jucători din Africa de Sud, RCJ Farul speră să răstoarne încă o dată calculele hârtiei și să aducă la Constanța mult-râvnitul trofeu. „Am muncit foarte mult pentru a ajunge aici și nu ne putem mulțumi doar cu locul 2. Știm că avem puterea de a învinge Baia Mare, de a ridica trofeul deasupra capului. Am trei titluri naționale cu Steaua, dar visul meu este de a deveni campion cu Farul încă din 2007, când am semnat cu Constanța. Baia Mare are experiența celor cinci finale precedente și pornește cu prima șansă, însă cred că am arătat în acest sezon că putem învinge pe oricine“, a declarat constănțeanul Onal Agiacai, cel mai constant jucător al Farului în ultimii ani. RCJ Farul va pleca astăzi la București, iar seara, de la ora 20.00, va efectua o ședință de pregătire care va dura o oră.

GALERIE NUMEROASĂ. RCJ Farul Constanța va avea, la finala cu CSM Baia Mare, și o puternică susținere din partea propriilor suporteri. Alături de cei aproximativ 150 de copii de la cluburile de juniori din județ care au avut rezultate deosebite în acest an, de părinți, rude sau prieteni, rugbyștii constănțeni vor fi încurajați pe stadionul “Arcul de Triumf“ și de inimoșii suporteri care au fost prezenți la partidele de pe teren propriu din acest sezon. Până ieri, pe pagina oficială de Facebook a clubului își confirmaseră prezența la meci peste 100 de persoane. Conducerea echipei constănțene va pune la dispoziția suporterilor câte autocare va fi nevoie, aceștia trebuind să achite doar biletul de intrare la meci, în valoare de 15 lei la peluză și 25 lei la tribune. Autocarele cu suporteri vor pleca sâmbătă, la ora 14.30, din fața stadionului “Mihail Naca“, pentru a putea fi urmărit pe stadionul “Arcul de Triumf“ și meciul pentru medaliile de bronz, dintre RCM Timișoara și Dinamo București (ora 18.30). Toți cei interesați pentru această deplasare se pot înscrie pe pagina oficială de Facebook a clubului RCJ Farul sau la numărul de telefon 0727287748 (Dragoș Drăghiță - director comunicare RCJ Farul).