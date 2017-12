RCJ Farul, primul eşec în acest sezon

Istoria meciului din sezonul trecut, dintre Dinamo Bucureşti şi Rugby Club Judeţean Farul Constanţa, disputat la Bucureşti, în prima etapă a Superligii Naţionale, s-a repetat. Din păcate, a fost o repetiţie... în oglindă, dinamoviştii fiind cei care au beneficiat de această dată de graţiile Zeiţei Fortuna. Dacă anul trecut constănţenii se impuneau la ultima fază a jocului cu 27-25, după ce au fost conduşi cu 25-20, duminică, la Bucureşti, pe terenul “Florea Dumitrache”, Rugby Club Judeţean Farul a fost echipa mai bună, a dominat marea parte a jocului, dar în final a părăsit terenul învinsă, scor 19-20 (7-3). Dinamo a înscris în minutele de prelungire, obţinând un succes la care, după modul în care au reacţionat jucătorii gazdelor la ultimul fluier al arbitrului, nu s-ar fi aşteptat. Şi aceasta pentru că noua echipă constănţeană a fost mai puternică cu pachetul de înaintare, pe trei-sferturi, la fazele fixe. RCJ Farul a oferit în repriza secundă mult prea multe penalităţi la 30 m de propriul but, iar Căplescu a taxat greşelile aproape de fiecare dată.

„A fost un meci destul de greu şi probabil noi l-am luat ca pe unul uşor. S-a văzut că am greşit foarte mult, nu am respectat aproape nimic din ce ni s-a transmis de pe margine. Am făcut multe penalităţi, am avut multe cartonaşe galbene, iar când eşti în inferioritate numerică, adversarul reuşeşte să înscrie“, a explicat cauzele înfrângerii Constantin Gheară, unul dintre cei mai experimentaţi jucători ai Farului. Căpitanul Cristian Munteanu consideră că RCJ Farul a evoluat sub aşteptări nu doar în finalul partidei cu Dinamo. „Nu am jucat bine încă de la început, nu doar în a doua repriză. Nu cred că am pierdut meciul doar în final. Am pierdut pe jocul slab din a doua repriză, chiar şi din prima”, a spus jucătorul crescut la CS Cleopatra Mamaia.

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa va disputa următorul meci cu Universitatea Cluj, sâmbătă, pe teren propriu, de la ora 11.30, pe stadionul “Mihai Naca”.