RCJ Farul privește cu încredere finala cu Baia Mare

Calificată în ultimul act al Superligii Naționale, Rugby Club Județean Farul Constanța privește cu încredere meciul cu CSM Baia Mare, chiar dacă băimărenii sunt creditați cu prima șansă. „Au jucători care evoluează de patru-cinci-șase ani împreună și sunt foarte maturi în momentele-cheie ale jocurilor, ale unor astfel de partide. Cred însă că și noi am demonstrat, măcar la ultima partidă, că formăm o echipă matură, având un atac și o apărare foarte puternice. Va fi foarte greu, ei pornesc cu prima șansă, dar la final vrem ca noi să fim primii“, își dorește antrenorul principal Cristian Petre. RCJ Farul se va afla în fața câștigării unui nou titlu după o pauză de 17 ani, un rol important avându-l și investițiile din ultimii ani. „Trebuie spus că, fără investițiile Consiliului Județean, această echipă s-ar fi desființat, nu ar fi putut ajunge în acest punct. Acum avem o șansă pe care ne-au dat-o ultimele succese cu Baia Mare, Steaua și apoi Timișoara. La Timișoara am văzut - după foarte mult timp - jucători care au ieșit de pe teren epuizați de efortul depus, iar acest lucru m-a bucurat. Am mai puține emoții pentru finală decât am avut pentru semifinala cu Timișoara“, a precizat președintele clubului, Florian Constantin. SUSȚINUȚI DE SUPORTERI. Pentru meciul de sâmbătă, de la ora 21.00, cu CSM Baia Mare, care va avea loc pe stadionul “Arcul de Triumf“ din București, conducerea formației RCJ Farul Constanța va pune la dispoziție suporterilor mai multe autocare. „Vor face deplasarea 150 de copii de la toate formațiile de juniori din județ care au avut performanțe în acest an: Cumpăna, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Murfatlar, Mangalia și cei de la Tomitanii. Am mai primit alte aproximativ 400 de solicitări din partea suporterilor, urmând ca tuturor celor interesați să punem la dispoziție câte autocare va fi nevoie“, a precizat directorul de comunicare al clubului, Dragoș Drăghiță. Transportul pe ruta Constanța - București - Constanța este suportat de clubul tomitan, însă biletele de intrare la stadion, în valoare de 15 lei la peluză și 25 lei la tribune, vor fi plătite de către fiecare suporter, FR Rugby acordând doar 15 invitații. Toți cei interesați pentru această deplasare se pot înscrie pe pagina oficială de Facebook a clubului RCJ Farul sau la numărul de telefon 0727287748 (Dragoș Drăghiță - director comunicare RCJ Farul).