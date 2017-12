RCJ Farul priveşte cu optimism meciul de la Cluj

După victoria cu 30-21 în faţa rivalilor de la Dinamo Bucureşti, rugbyştii constănţeni sînt încrezători într-un nou succes în următoarea partidă din play-off-ul Diviziei Naţionale. Echipa pregătită de Bruce Hodder va întîlni sîmbătă, de la ora 11.00, pe Stadionul “Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca, formaţia locală Universitatea. Jucătorii de la RCJ Farul şi-au recăpătat moralul după cîştigarea campionatului la rugby în 7 şi după succesul cu Dinamo, astfel că se gîndesc doar la o victorie cu bonus în partida de sîmbătă. Deşi formează una dintre cele mai tinere formaţii din DN, gazdele au reuşit cîteva rezultate importante, printre acestea numărîndu-se şi surprinzătoarea victorie din returul sezonului regulat, obţinută chiar în faţa Farului, scor 25-22, după ce în tur RCJ Farul cîştigase, la Constanţa, cu 36-15. Clujul nu emite pretenţii nici în acest an la clasarea pe podium, dar poate încurca socotelile multor echipe. “Noi mergem la Cluj la victorie. Nu ne gîndim la acest meci ca la o revanşă. Trebuie să ne impunem jocul. Ne gîndim doar la maximum posibil din această întîlnire, adică cele cinci puncte. Avem o echipă destul de puternică pentru a reuşi acest lucru. Avem nevoie de puncte pentru a ocupa la final locul secund în clasament. Nu va fi uşor, pentru că au o echipă tînără, ambiţioasă, care poate pune probleme dacă este lăsată să joace. Am arătat în partida cu Dinamo că avem valoare, că ştim să jucăm un rugby de calitate. Dacă am învins Dinamo, nu avem voie să ne împiedicăm de Universitatea Cluj“, a declarat căpitanul Farului, Daniel Carpo. Delegaţia constănţeană a călătorit azi pe ruta Buzău - Sibiu, unde a efectuat şi un antrenament de refacere, iar azi va ajunge la Cluj. “Este obositor acest drum cu autocarul, sîntem plecaţi din Constanţa încă de marţi şi sper ca la ora partidei de la Cluj să fim cît mai proaspeţi din punct de vedere fizic“, a mai adăugat Carpo.