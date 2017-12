RCJ Farul se menţine pe locul 3 în clasament

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a obţinut o victorie confortabilă în meciul de sâmbătă cu Universitatea Cluj, penultima clasată, scorul final fiind 69-17. Publicul prezent în tribunele stadionului „Mihail Naca” din Constanţa a putut savura jocul spectaculos al echipei antrenate de Neil Kelly şi Cristian Petre, care a declanşat numeroase acţiuni pe linia de treisferturi, nouă dintre ele încheiate cu eseuri, unul mai frumos decât celălalt. Scorul a fost 26-0 în minutul 12, 41-0 la pauză şi 55-5 în minutul 61! „Nu vrem să ne obişnuim cu lăsatul mai moale după ce luăm avantaj. Astăzi (n.r. - sâmbătă) am dat repede patru eseuri, am crezut că va fi simplu să învingem la scor şi am încetinit puţin ritmul”, a spus Florin Vlaicu, centrul şi transformerul Farului.

Este drept, rezistenţa opusă de studenţii clujeni nu a fost deosebită, ei venind pe litoral cu doar şase rezerve în loc de opt, cât permite regulamentul. „Ne aşteptam la o partidă dificilă la Constanţa, pentru că Farul este echipa care s-a întărit cel mai mult înaintea acestui sezon, în opinia mea. Noi am făcut un meci mai bun în partea a doua a jocului. Avem mulţi accidentaţi şi nu am reuşit să ne ridicăm la valoarea Farului în prima repriză”, a declarat Bogdan Cantor, directorul tehnic al grupării clujene.

Dacă sâmbătă a jucat contra penultimei clasate, RCJ Farul va întâlni în etapa viitoare chiar „lanterna roşie”, Dinamo Bucureşti, în deplasare. Meciul este programat sâmbătă, de la ora 10.00, va fi transmis în direct la TVR 2 şi nu se anunţă un galop de sănătate pentru RCJ Farul! Întărită cu cinci jucători din Tonga, Dinamo a reuşit, sâmbătă, prima victorie din acest campionat, 11-10 pe terenul Stelei. „Dinamo a învins-o pe Steaua şi îmi pare rău pentru fosta mea echipă. Ne aşteaptă un meci greu pe terenul lor, pentru că au adus mai mulţi jucători noi faţă de primele etape, din Tonga, dar sperăm să ne antrenăm bine toată săptămâna şi să începem la fel de bine cum am început în meciul contra Clujului”, a încheiat Vlaicu.