RCJ Farul se orientează şi spre jucătorii tineri

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa se va reuni pe 21 ianuarie, la Stadionul “Mihai Naca”, cu un nou antrenor principal. În locul lui Cristian Brănescu a fost adus la echipă Mircea Paraschiv, tehnician care a pregătit-o pe RCJ Farul şi în urmă cu câteva sezoane. Acesta va fi ajutat de un alt antrenor care s-a ocupat în trecut şi de destinele primei reprezentative a României, Virgil Năstase. Faţă de ultimele sezoane, RCJ Farul se va orienta mai mult spre jucătorii români tineri, atât de la diverse formaţii din ţară cât şi din propria pepinieră.

„La nivelul clubului s-au produs multe schimbări. Am încercat să păstrăm ce am avut mai bun în cadrul echipei şi vom completa cu posibilităţile de transfer pe care le avem. Ca obiectiv vom avea calificarea în primele patru echipe şi să încercăm să ajungem în finală, chiar dacă bugetul va fi mai mic ca anul trecut. Noul antrenor va fi Mircea Paraschiv. Vom promova şi juniori, avem trei-patru jucători pe care vrem să-i includem în lot, să putem avea o echipă competitivă. Visul nostru este să avem o echipă formată din jucători tineri şi doar constănţeni dacă se poate. Anul trecut RCJ Farul a fost campioană la juniori under 18 pentru prima oară în istoria clubului şi este clar că în câţiva ani acesta va fi nucleul. Momentan vor fi însă şapte-opt jucători străini pentru că nu avem jucători de valoarea acestora care să completeze la ora actuală lotul Constanţei la pretenţiile pe care le avem de a juca în play-off, pentru că nici nu concepem altceva. Din acest motiv suntem în continuare obligaţi să folosim jucători străini, care s-au consacrat la Farul şi pe care ne vom baza şi în acest sezon”, a declarat preşedintele executiv al RCJ Farul, Cristinel Dragomir.

O NOUĂ CONDUCERE. Din vechea conducere au mai rămas doar preşedintele executiv Cristinel Dragomir şi directorul executiv Marius Puşcaşi. Organigrama clubului îi mai cuprinde acum pe Florin Constantin - director administrativ, Aurelian Pilcă - director de marketing şi pe Cătălin Nicolae - director sportiv. „Ne vom ocupa în continuare şi de acele centre de juniori de la Cogealac, Mihail Kogălniceanu, Băneasa, Lumina, Valu lui Traian şi Seimeni“, a mai spus preşedintele RCJ Farul.