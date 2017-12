RCJ Farul şi-a premiat campionii

Stadionul “Mihai Naca” a fost, ieri, gazda unui nou moment de mândrie pentru rugby-ul constănţean. Echipa de juniori Under 18 de la Rugby Club Judeţean Farul Constanţa, pregătită de fostul selecţioner al primei reprezentative tricolore, Virgil Năstase, a fost premiată de preşedintele clubului, Cristinel Dragomir, pentru titlul de campioană a României cucerit în acest sezon. Cristinel Dragomir, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, a oferit noilor campioni ai României premiile care răsplătesc performanţa, titlul obţinut fiind primul din istoria clubului la această categorie de vârstă.

„Sunt foarte fericit. Este pentru prima oară în istoria clubului când se obţine un titlu naţional la Under 18. Acel centru de excelenţă înfiinţat acum trei ani, cu cele douăsprezece centre în judeţ, a dat roade şi acum avem o echipă campioană. Dacă la seniori nu am câştigat deocamdată campionatul, iată că am făcut o performanţă deosebită la juniori“, a declarat preşedintele clubului, Cristinel Dragomir. Prin căpitanul echipei, Mario Arvinte, rugbyştii constănţeni i-au oferit preşedintelui clubului un tricou de campion cu semnăturile întregii echipe, pe care oficialul Farului a promis că îl va înrăma pentru a-şi găsi un binemeritat loc în sala de trofee a clubului.

Pentru antrenorul Virgil Năstase, acesta este cel de-al doilea titlu naţional de juniori, după cel obţinut anul trecut cu echipa under 16 de la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa. „Am avut un parcurs foarte bun şi titlul a venit normal în aceste condiţii. A fost însă o muncă titanică în ultimii patru-cinci ani pentru a ajunge aici. Se confirmă prin acest rezultat că rugby-ul constănţean produce în continuare mari valori“, a spus tehnicianul Farului. Desemnat cel mai bun jucător al turneului desfăşurat săptămâna trecută, la Constanţa, Andrei Arghir ştie ce îşi doreşte în viitor. „Sunt foarte fericit că am devenit campion şi în plus am primit şi titlul de cel mai bun jucător. Mai am de muncit pentru a face pasul la prima echipă, dar sper ca peste doi ani să pot ajunge acolo. Nu am un model, vreau să fiu propriul meu model“, a precizat Andrei Arghir.