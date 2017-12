RCJ Farul şi-a prezentat obiectivele şi lotul pentru noul sezon

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a pornit la un nou drum în 2013. Cu o formulă nouă de conducere, atât administrativă, cât şi tehnică, cu un lot de jucători mult schimbat, dar cu aceleaşi ambiţii care au făcut ca rugby-ul de la ţărmul mării să fie o forţă în competiţia internă. Schimbarea de imagine din acest sezon, în care s-a dat mult mai mult credit jucătorilor români (n.r - peste zece jucători sunt constănţeni) nu ar trebui să afecteze şi obiectivele multiplei campioane a României, care îşi propune disputarea finalei Superligii Naţionale. RCJ Farul a reuşit să-şi stabilească un program exact de pregătire încă de la începutul anului, cu un cantonament la Piatra Arsă, urmat de mai multe partide de verificare, şi, poate cel mai important, a avut încă din start un lot numeros pe care antrenorul Mircea Paraschiv s-a putut baza.

„Sunt mulţumit de stadiul în care ne aflăm pentru noul sezon, deşi au fost multe voci care dădeau ca şi închis RCJ Farul. Vă asigur că atât Consiliul Judeţean, care investeşte cel mai mult în acest club, cât şi ceilalţi sponsori vor avea grijă ca an de an Rugby Club Judeţean Farul să fie acolo sus. Mi-aş dori din tot sufletul ca la Constanţa să fie numai constănţeni, ar fi ideal, dar nu este posibil aşa ceva. Important este să putem forma un nucleu pe care să ne bazăm de la an la an. Suntem cea mai tânără echipă din campionat, vrem să formăm un nucleu care să crească şi peste un an sau doi să avem mai mulţi jucători la echipa naţională. Este nevoie de răbdare, dar trebuie să ne propunem foarte, foarte mult, ca să obţinem mult. Lotul de jucători ne dă speranţe pentru acest campionat”, a declarat preşedintele clubului, Cristinel Dragomir, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută ieri, la Hotelul Zodiac. „Anul trecut am avut jucători, dar nu am avut echipă. Am avut mulţi jucători de valoare, dar nu am avut şi o inimă a echipei, ceea ce în rugby este determinant. Nucleul care îl formăm acum trebuie să facă joncţiunea cu planul judeţean din 2015, pentru că avem deja mulţi jucători campioni naţionali la under 16, under 17 sau under 18”, a precizat şi noul director administrativ al RCJ Farul, Florian Constantin.

OPTIMISM ŞI ÎN RÂNDUL JUCĂTORILOR. Deşi lotul este complet schimbat, iar echipa are nevoie de o perioadă de omogenizare, căpitanul Cristian Munteanu are încredere în colegii săi. „Echipa este mai tânără faţă de anul trecut, de perspectivă şi sper că acest lucru se va vedea din primul meci, că vom pune mai mult suflet. Va fi o luptă foarte grea pentru finală, pentru că Timişoara, Baia Mare şi Steaua s-au întărit, sunt echipe foarte puternice. Doar Dinamo a mai slăbit. Lupta va fi grea, dar sper ca măcar la Constanţa să nu cedăm nici măcar un punct”, este dorinţa lui Cristi Munteanu.

Lotul RCJ Farul pentru acest sezon (antrenor principal Mircea Paraschiv, antrenor secund Dan Badea) - linia I: Florin Gorun, Cristian Cornei, Victor Leon, George Cârstea, Ionel Dumitrescu, Florin Sasu, Igor Orghianu, Cătălin Pastramă, George Mătasă; linia a II-a: Cristian Munteanu, Onal Agiacai, Cosmin Raţiu, Andrei Mahu, Cristian Ogea, Marius Antonescu; linia a III-a: Valentin Mototolea, Ion Nicolae, Adrian Ion, Renaud Van Neel, Victor Rodrigues, Cristian Muşat; mijlocaşi la grămadă: Tudorel Bratu, Samuel Laqai, Eugene Jantjies; trei-sferturi: Eugen Ion, Darryl de la Harpe, Sergio de la Harpe, Andrei Ilie, Constantin Gheară, Adrian Apostol, Ionuţ Puişoru, Marian Pîrvu, Ovidiu Tinca, Gregory Stein.

În prima etapă a Superligii Naţionale, ediţia 2013, RCJ Farul va întâlni, duminică, pe teren propriu, de la ora 11.00, formaţia CSM Bucureşti.