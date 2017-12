RCJ Farul şi-a prezentat ultimele trei transferuri

Internaţionalul namibian Van Wyk McGrath (24 ani, aripă), neo-zeelandezul Derek Carpenter (22 ani, centru) şi Valentin Ivan (22 ani, mijlocaş la grămadă) au fost prezentaţi, ieri, la sediul clubului RCJ Farul Constanţa. „Am discutat în iunie anul trecut, la IRB Nations Cup cu oficialii Farului, iar apoi am ţinut legătura pe internet cu directorul Aurelian Arghir. După ce mi-am încheiat studiile am acceptat să vin la Constanţa“, a precizat namibianul McGrath. „Este o experienţă inedită pentru mine şi am fost puţin şocat la început, venind într-un loc un temperatura era de minus 20 grade (n.r. - în cantonamentul de la Covasna). Colegii m-au primit bine, facem glume, aşa că este o atmosferă la fel ca la echipa din Noua Zeelandă. În rest, pot spune că îmi place Constanţa. Am văzut multe fete frumoase“, a spus neo-zeelandezul Carpenter, care în iunie se va întoarce în ţara natală pentru unele partide de campionat, urmând să revină în luna octombrie la Constanţa, când Superliga Naţională se va relua cu partidele din play-off. „Am ales Constanţa pentru că aici consider că pot deveni mai repede campion decât aş fi făcut-o la Dinamo“, a declarat şi Ivan. Lotul echipei constănţene pentru noul sezon este următorul: Zapan, Turashvili, Bejan, Ionescu, Sasu, Graur, Boar, Strutinsky, Vîlcu, Munteanu, Mitu, Carpo, Ivan, Filip, Bezuşcu, Nicolae, McGrath, Gheară, Pîrvu, Carpenter, M. Dumitru, Ilie, Jantjies, Apostol, Puişoru şi Tinca. Nu mai fac parte din lot Arhip şi A. Tavana, care deşi sunt încă sub contract cu Farul, nu s-au mai prezentat la echipă. „Probabil că ambii vor fi sancţionaţi disciplinar“, a precizat preşedintele clubului, Cristinel Dragomir.

RCJ FARUL ÎŞI PROPUNE TITLUL ÎN ACEST SEZON. Preşedintele clubului, Cristinel Dragomir, a anunţat şi obiectivul echipei în noul sezon. „Suntem mulţumiţi de transferurile făcute. Ne-am dorit crearea unei echipe formate din rugbyşti crescuţi la Constanţa, care s-au şi reîntors în această iarnă la Farul şi sunt dornici de a face performanţă. Trebuie să urmăm tradiţia Farului de a avea o echipă puternică. În proporţie de 90 la sută lotul cu care vom aborda noua ediţie de campionat este definitivat. Avem ca obiectiv calificarea în semifinale şi apoi câştigarea campionatului. Va fi un eşec dacă nu vom ajunge între cele mai bune patru formaţii. Consiliul Judeţean Constanţa sprijină rugby-ul şi vom încerca să atragem şi alţi investitori pentru a îmbunătăţi în permanenţă condiţiile“, a declarat Dragomir. Antrenorul principal, Cristi Brănescu, s-a declarat extrem de mulţumit de modul în care a decurs întreaga perioadă de pregătire de până acum şi are încredere că echipa se va exprima în jocurile oficiale aşa cum îşi doresc şi suporterii. „Mulţumesc conducerii pentru că a depus eforturi deosebite ca să ne putem pregăti în condiţii foarte bune. A fost o primă perioadă a pregătirii de care sunt foarte mulţumit. Sunt mulţi jucători noi, însă sunt convins că îi vor suplini cu succes pe toţi cei care nu mai fac parte din lotul Farului. Rămâne să confirme pe teren ceea ce facem la antrenamente. Am ţinut să avem un lot numeros pentru a avea dubluri pe fiecare post de valoare apropiată cu a titularilor“, a afirmat Brănescu. RCJ Farul va efectua în perioada 18-25 februarie un turneu în Antalya (Turcia), acolo unde va disputa două jocuri de verificare cu formaţia rusă Yenisei Krasnoyarsk. Pe 10 şi 12 martie, echipa constănţeană va disputa alte două meciuri de pregătire cu Steaua Bucureşti şi CSM Baia Mare, ambele la Bucureşti.