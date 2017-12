RCJ Farul speră într-o revanşă la Bucureşti

Candidată la titlul de campioană naţională la rugby în şapte, după ce anul trecut a pierdut la “mustaţă” primul loc, formaţia Rugby Club Judeţean Farul Constanţa nu a reuşit să confirme aşteptările în prima etapă, “Constanţa Sevens”, desfăşurată la sfîrşitul săptămînii trecute pe propriul stadion. Elevii lui Leodor Costea au încheiat doar pe locul al treilea, după eternele rivale Steaua şi Dinamo. “Niciodată nu voi fi mulţumit cu locul al treilea. Mă aşteptam să ajungem măcar în finală, dar nu am mai repetat prestaţia bună de anul trecut, de la Bucureşti, cînd am cîştigat turneul. Mi-au lipsit şi doi jucători importanţi, Cătălin Nicolae şi Andrei Petre, ambii accidentaţi”, a spus antrenorul constănţean, care speră la o evoluţie mult mai bună în cea de-a doua etapă, “Bucureşti Sevens”, programată pe 5 şi 6 iulie, pe Stadionul “Arcul de Triumf” din capitală: “Nu am ce schimbări să fac în lot pentru că accidentările sînt de lungă durată. Sper totuşi ca la Bucureşti să obţinem mai mult, poate chiar să cîştigăm”.

În urma turneului de la Constanţa, clasamentul se prezintă astfel: 1. Steaua 16p; 2. Dinamo 12p; 3. RCJ Farul 10p; 4. Baia Mare 9p; 5. Cluj 8p; 6. Iaşi 7p; 7. Olimpia 6p; 8. Timişoara 5p; 9. Griviţa 4p; 10. Braşov 3p; 11. Suceava 2p; 12. Bîrlad 1p.