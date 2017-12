RCJ Farul, succes la scor, la Iaşi

RCJ Farul a obţinut un succes categoric în etapa a 7-a a Diviziei Naţionale de rugby, câştigând, sâmbătă, în deplasare, partida cu Politehnica Iaşi, scor 45-10 (31-10). Un meci care, cu excepţia primelor 20 de minute, a aparţinut rugbyştilor constănţeni, care au reuşit să culce de şapte ori balonul în terenul de ţintă advers. „Un meci fără probleme. Ieşenii au arătat că, cel puţin deocamdată, nu se pot ridica la nivelul nostru. Am început mai slab jocul. Am şi fost dezamăgit de primele 20 de minute, însă apoi am zburdat pe teren. Diferenţa de valoare şi-a spus cuvântul. Nu ne-am pus niciodată problema că disputa ar putea să ne creeze dificultăţi“, a spus directorul sportiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Pentru RCJ Farul au jucat: Turashvili, Natriashvili, Tudosa, Uchava, Gargalîc, Agiacai, Carpo, Tavarkiladze, Samkharadze, Lazăr, Bejan, M. Dumitru, Mototolea, Tinca, C. Nicolae. Au mai intrat: Arhip, Strutinsky, Badiu, Graur. Punctele echipei constănţene au fost reuşite de: Agiacai şi Samkharadze - câte 2 eseuri, Tinca, Mototolea şi Carpo - câte 1 eseu şi Lazăr - 5 transformări.

Rezultatele etapei a 7-a - Grupa A: Bucovina Suceava - Ştiinţa Baia Mare 16-64, CSM Bucureşti - Dinamo 13-45, U. Cluj - CSU “Aurel Vlaicu“ Arad 15-20. Clasament: 1. Baia Mare 34p; 2. Dinamo 27p; 3. CSM Bucureşti 18p; 4. Arad 18p; 5. Cluj 6p; 6. Suceava 0p; Grupa B: RC Bîrlad - Steaua 22-66; Poli Iaşi - RCJ Farul 10-45; RCM Timişoara - Ştiinţa Petroşani 35-16. Clasament: 1. Steaua 34p; 2. RCJ Farul 24p (un meci mai puţin); 3. Iaşi 14p; 4. Timişoara 13p; 5. Bîrlad 5p (un meci mai puţin); 6. Petroşani 4p.

CONDUCEREA RCJ FARUL, ALATURI DE MIHAI BUCOS. Fostul mare internaţional român Mihai Bucos, component al echipei de rugby Farul, cu care a cucerit primele trei titluri naţionale din istoria clubului de la ţărmul mării, în 1975, 1976 şi 1978, trece în această perioadă prin momente foarte dificile dupa ce fiul său a decedat. „Fiul său în vârsta de 34 de ani a decedat în urmă cu câteva zile în Franţa. Avea probleme cu inima şi a suferit un infarct. Eu personal, dar şi conducerea clubului constănţean suntem alături de el în aceste momente dificile şi transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate”, a declarat directorul sportiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir.