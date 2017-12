RCJ Farul, surpriza de la “Iaşi Sevens”

Candidată la titlul de campioană, RCJ Farul a început în forţă Campionatul Naţional de rugby în 7, clasîndu-se pe locul secund în prima etapă a competiţiei, “Iaşi Sevens”, desfăşurată la sfîrşitul săptămînii trecute. Performanţa grupării de pe litoral este surprinzătoare, ţinînd cont de numeroasele probleme cu care s-a confruntat formaţie constănţeană. “Am obţinut la turneul de la Iaşi mai mult decît ne aşteptam, ţinînd cont că am început pregătirea destul de tîrziu şi ne-au lipsit 12 jucători care sînt convocaţi la loturile naţionale, şase la echipa mare, trei la sub 21 de ani şi alţi trei la sub 19 ani, toţi fiind pregătiţi să joace la rugby în şapte. Chiar şi aşa, am reuşit să facem o echipă competitivă, în care au fost incluşi şi cei trei georgieni, Samkharadze, Natriashvili şi Tavarkiladze, care au venit obosiţi după trei zile petrecute pe drumuri. În plus, ultimii doi nu au putut juca în finala cu Dinamo, din cauza accidentărilor, Natrishvili avînd fisură de timpan, iar Samkharadze a evoluat incomplet refăcut. În aceste condiţii, cred că am scos mai mult decît se putea şi am învins una dintre favorite, Steaua, la loviturile de departajare, în ciuda arbitrajului defavorabil din finalul partidei”, a declarat directorul executiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Oficialul constănţean a precizat însă că nu se îmbată cu “apa rece” înaintea debutului Diviziei Naţionale. “Mai avem de lucru şi nu considerăm participarea la turneul de la Iaşi concludentă, mai ales că echipa se află în perioada de pregătire şi am întîrziat destul de mult cu pregătirea. Urmează turneul de la Constanţa, cînd sînt programate două meciuri cu Selecţionata Languedoc. La primul, vom da zece jucători formaţiei RC Cleopatra pentru a forma Selecţionata Dobrogei. Cu acest prilej ne ajutăm colegii şi, pe de altă parte, dăm ocazia tuturor jucătorilor să aibă meciuri în picioare”, a adăugat Arghir.