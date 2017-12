RCJ Farul, test util cu o selecţionată constănţeană

Sâmbătă, pe stadionul de rugby “Mihai Naca“, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a susţinut ultima partidă de verificare înaintea reluării play-off-ului Diviziei Naţionale. RCJ Farul a întâlnit o selecţionată formată din jucători de la echipele din Mangalia şi Năvodari, iar diferenţa de valoare şi experienţa şi-au spus din plin cuvântul. Deşi i-au lipsit mai mulţi jucători, fie accidentaţi fie nu au reuşit să se prezinte încă la echipă din cauza problemelor legate de viză, RCJ Farul s-a impus la scor, cu 89-0, după ce la pauză diferenţa a fost doar 21-0. „Au marcat majoritatea jucătorilor. Scorul ne-a interesat mai puţin. Am dorit să facem o ultimă partidă de verificare înaintea meciului oficial de la Timişoara. Sunt mulţumit de ceea ce au arătat băieţii în acest meci, chiar dacă am întâlnit o echipă ce nu a putut să ne pună probleme. Îl remarc în mod special pe Bejan, însă şi ceilalţi rugbyşti din lot au arătat că sunt mult schimbaţi în bine. Mă bucură că echipa a arătat o foarte bună pregătire fizică“, a declarat antrenorul Mircea Paraschiv. Pentru RCJ Farul au jucat: Graur, Bejan, Turashvili, Uchava, Buţugan, Carpo, Tavarkiladze, Agiacai, Samkharadze, R. Tavana, A. Tavana, Filip, C. Nicolae, Apostol, Mafteev. Au mai intrat: Tudosa, Mitu, Mototolea, Bucevschi şi Pîrvu. Pe 31 iulie, RCJ Farul va disputa prima partidă oficială de la reluarea sezonului, urmând să întâlnească, în deplasare, pe RC Timişoara.