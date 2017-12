RCJ Farul, victorie categorică înaintea noului sezon

Pe stadionul “Cleopatra“ din Complexul Sportiv “Badea Cârţan“, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a disputat, ieri, ultimul meci test înaintea debutului în noul sezon al Superlii Naţionale. Constănţenii au întâlnit pe Ştiinţa Petroşani (Divizia Naţională), formaţie pe care au învins-o cu 46-10 (29-10), după un meci în care diferenţa de scor ar fi putut fi şi mai mare. Nu acesta a fost însă scopul întâlnirii, antrenorii Mircea Paraschiv şi Dan Badea dorind, în primul rând, să ofere rubyştilor constănţeni posibilitatea de a se suda relaţiile de joc şi de a pune la punct şi fazele fixe. După un început echilibrat, scor 10-10 - în min. 18 (două eseuri Ion Nicolae pentru RCJ Farul), rugbyştii constănţeni au călcat acceleraţia odată cu introducerea lui Eugene Jantjies, iar până la pauză au mai înscris alte trei eseuri, prin Van Neel, Sergio de la Harpe şi Cornei, două fiind transformate de Jantjies şi unul de Sergio de la Harpe. După 29-10 la pauză, RCJ Farul a mai punctat în terenul de ţintă advers prin Cătălin Pastramă, Andrei Ilie şi Cristian Ogea, pentru 46-10 în final.

„Rezultatul nu are nicio relevanţă. Important este că noi am prezentat în prima parte echipa care, cel mai probabil, va înfrunta, duminică (n.r. - ora 11.00, stadionul “Mihai Naca” din Constanţa), pe CSM Bucureşti, în prima etapă. În repriza secundă am folosit şi restul jucătorilor, pentru a vedea care sunt capabili să fie pe banca de rezerve. Relaţiile de joc nu sunt însă cum mi-aş dori eu să fie, la un nivel maxim, dar sper să ne ajute şi faptul că primele meciuri din Superligă vor fi mai accesibile. Mai avem mult de muncă, trebuie să organizăm marginea, dar la grămada ordonată lucrurile merg spre bine”, a declarat, la finalul partidei de ieri, antrenorul Farului, Mircea Paraschiv.

Pentru RCJ Farul au evoluat următorii jucători: Gorun, Cornei, Leon, Agiacai, Cr. Munteanu, Mototolea, Van Neel, I. Nicolae, Tinca, E. Ion, Puişoru, Gheară, D. de la Harpe, S. de la Harpe, Stein. Au mai intrat: Dumitrescu, Sasu, Orghianu, Pastramă, Ogea, Antonescu, Ilie, Rodrigues, Jantjies, Mahu şi Muşat.