RCJ Farul, victorie cu bonus şi cam atât...

RCJ Farul a obţinut sâmbătă, pe teren propriu, împotriva echipei RCM Timişoara, un nou succes cu bonus în acest sezon, însă jocul a lăsat mult de dorit, cel puţin în prima repriză. În prima repriză, numeroasele greşeli personale din tabăra constănţeană au permis oaspeţilor să păstreze pe tabelă o diferenţă foarte mică. RCJ Farul a condus doar cu 7-3 la pauză, Agiacai înscriind, în min. 20, primul eseu al jocului, transformat de Nicolae, în timp ce pentru timişoreni a punctat Fântânaru, din lovitură de pedeapsă, în min. 25. Carpo şi compania au început în forţă partea secundă, iar în doar trei minute, 48 şi 50, Natriashvili şi Tinca au marcat două eseuri, ultimul transformat de Lazăr. Ultimele puncte au fost marcate de gazde în min. 65, atunci când Carpo a trecut ca prin brânză prin apărarea oaspeţilor şi a culcat pentru a patra oară balonul în terenul de ţintă advers, iar Lazăr a transformat cu precizie. Un succes meritat al Farului, scor 26-3, obţinut fără emoţii, dar la capătul unui joc care a lăsat de dorit în multe momente. „O victorie muncită. În prima repriză nu am avut atitudine de echipă care evoluează pe teren propriu. Am reeditat, din păcate, jocul slab de la Timişoara. În partea secundă am arătat care este diferenţa de valoare şi am reuşit să ne îndeplinim obiectivul“, a declarat directorul sportiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. În acest meci, rugbyştii constănţeni au evoluat cu banderole negre în memoria fostului antrenor de la HCM Constanţa, Zoran Kurtes, decedat vineri noapte, iar partida a început cu un moment de reculegere. Au jucat - RCJ Farul (antrenor Mircea Paraschiv): Apostol, Tinca, Bejan, M. Dumitru, Bulgac, C. Nicolae, Samkharadze, Tudosa, Natriashvili, Graur, Gargalîc, Agiacai, Arhip, Tavarkiladze, Carpo. Au mai intrat: Mototolea, Bucevschi, Lazăr şi Baltag; RCM Timişoara (antrenor Cosmin Cioriciu): Nacuţa, Pânzaru, Dumitrescu, Bradu, Bianu, Miu, Ciocea, Cioriciu, Zamfir, Marin, Neacşu, Fântânaru, Preda, Zaiba, Bizo. Au mai intrat: Chiroiu şi Căpăţână.

Rezultatele etapei a 8-a - Grupa A: Baia Mare - CSM Bucureşti 77-3, Dinamo - U. Cluj 78-9, “Aurel Vlaicu“ Arad - Bucovina Suceava 57-14. Clasament. 1. Baia Mare 39p; 2. Dinamo 32p; 3. Arad 23p; 4. CSM Bucureşti 18p; 5. U. Cluj 6p; 6. Suceava 0p. Grupa B: RCJ Farul - RCM Timişoara 26-3, Ştiinţa Petroşani - RC Bîrlad 28-12. Partida Steaua - Poli Iaşi se va juca pe 18 mai. Clasament: 1. Steaua 34p; 2. RCJ Farul 29p; 3. Timişoara 18p; 4. Iaşi 14p; 5. Petroşani 8p; 6. Bîrlad 5p.