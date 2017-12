RCJ Farul, victorie cu punct bonus

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa confirmă startul foarte bun de sezon, reuşind ieri, în deplasare, o victorie pe cât de frumoasă, pe atât de spectaculoasă în faţa vechii rivale Dinamo Bucureşti. Superiori în grămadă şi pe trei-sferturi, rugbyştii pregătiţi de Cristian Brănescu au arătat că anul acesta poate fi al lor şi, dacă vor continua această pantă ascendentă, titlul nu le mai poate scăpa. Ca şi la Timişoara, RCJ Farul a fost surprinsă de începutul furtunos al gazdelor, Mamoc înscriind un eseu în chiar min. 4, după ce a profitat de o greşeală în lanţ a defensivei constănţene. Farul a revenit rapid în joc, preluând până la pauză conducerea în urma încercării lui Agiacai şi a penalităţilor reuşite de Nicolae, scor 11-8 pentru “marinari“. Boar a înscris al doilea eseu al Farului la şapte minute de la reluare, Nicolae a transformat, iar tabela arăta 18-8 pentru formaţia de pe litoral. Dinamo a dat senzaţia că poate reveni după eseul lui Bădălicescu, din min. 54, transformat de Bărbuliceanu, dar ultimele zece minute de joc au aparţinut în totalitate Farului. Eliminarea temporară a lui Căprescu, din min. 68, a înclinat definitiv balanţa pentru Farul, care a mai reuşit două eseuri, prin Agiacai şi McGrath, ultimul culcând balonul în chiar ultimul minut al jocului. Victorie clară şi cât se poate de meritată a Farului, scor 32-16, care se anunţă mai mult ca niciodată o serioasă candidată la câştigarea campionatului.

„O victorie muncită. Am făcut şi multe greşeli, dar am fost mai pragmatici, am luptat până la final şi am luat şi punctul bonus. Este un campionat lung, se mai pot întâmpla multe, dar este cert că suntem pe un drum bun“, a declarat căpitanul Daniel Carpo. „Mai puţin contează că am înscris două eseuri, important este că a câştigat echipa. Dinamo rămâne Dinamo, dar astăzi (n.r. - duminică) am fost mai buni. Sper să continuăm pe aceeaşi linie, să nu ne împiedicăm de nicio echipă şi să devenim la final campioni“, a afirmat şi Onal Agiacai.

Pentru RCJ Farul au jucat: Turashvili, Zapan, Boar, Agiacai, Cr. Munteanu, Carpo, Mitu, Vîlcu, Ivan, C. Nicolae, McGrath, Carpenter, Gheară, Apostol, Pîrvu. Au înscris - pentru Dinamo: Mamoc şi Bădălicescu - câte 1e, Bărbuliceanu 2 l.p.; pentru RCJ Farul: Agiacai 2e, Boar şi McGrath - câte 1e, C. Nicolae 2 l.p. şi 3 tr.

Celelalte rezultate ale etapei: CSM Bucureşti - U. Cluj 24-11, CS “Aurel Vlaicu“ Arad - Steaua Bucureşti 0-39. Partida RCM Timişoara - CSM Baia Mare va avea loc astăzi, de la ora 15.00 (în direct la GSP TV). Clasament: 1. RCJ Farul 14p (130-32), 2. Steaua 14p (96-40), 3. Baia Mare 10p, 4. Dinamo 8p, 5. CSM Bucureşti 5p, 6. Timişoara 2p, 7. Cluj 1p, 8. Arad 0p.