RCJ Farul vrea să urce pe primul loc al Superligii

Stadionul “Mihai Naca” din Constanţa găzduieşte sâmbătă, de la ora 10.00 (în direct la TVR 2 şi înregistrat la Neptun TV, de la ora 14.00), derby-ul etapei a 5-a din Superliga Naţională de rugby, dintre RCJ Farul Constanţa şi CSM Ştiinţa Baia Mare. Cele două echipe ocupă locurile 2 (Baia Mare) şi 3 (Farul) în clasament, la egalitate de puncte, iar un succes în această partidă le-ar oferi fotoliul de lider pentru că în această rundă Steaua nu evoluează. Ca şi în sezoanele precedente, disputa de sâmbătă, din strada Primăverii, nu are o favorită, dar constănţenii pornesc cu avantajul moral de a nu fi pierdut în ultimii patru ani pe teren propriu în faţa maramureşenilor, chiar dacă în această perioadă trupa lui Eugen Apjok şi-a trecut în palmares trei din totalul de patru titluri naţionale cu care se mândreşte. De data aceasta “marinarii” vor aborda meciul fără mai mulţi jucători de bază, dar cu o dorinţă la fel de mare a de rămâne neînvinşi în faţa propriilor suporteri.

„Va fi, cu siguranţă, o partidă grea, împotriva unei formaţii cu multă experienţă, care nu a făcut schimbări majore faţă de lotul de anul trecut. La Constanţa i-am învins mereu în ultimii ani şi măcar din acest punct de vedere suntem optimişti. Diferenţa cred că se va face cu pachetul de înaintare şi sper să nu conteze că noi suntem o echipă în formare. Relaţiile au început să se lege şi cred că am făcut mereu jocuri bune în acest sezon, chiar dacă din anumite motive am pierdut în două rânduri”, a declarat căpitanul Farului din acest meci, Onal Agiacai. Ambele formaţii se confruntă cu probleme de efectiv, RCJ Farul fiind nevoită să improvizeze pe linia de trei-sferturi în urma absenţelor lui Apostol, Stein şi S. de la Harpe, la care se adaugă şi pilierul Bogdan Sasu. În plus, Munteanu şi Gheară vor fi doar rezerve, fiind incomplet refăcuţi. De partea cealaltă vor lipsi aripa Ştefan Ciuntu şi centrul Ionuţ Buduşanu.

AU NEVOIE DE SUPORTERI. Ca şi la partidele cu CSM Bucureşti şi U. Cluj, rugbyştii constănţeni speră într-o prezenţă numeroasă a suporterilor. „Sper şi cred că acum vor fi şi mai mulţi spectatori care să ne încurajeze. Vrem să le oferim o victorie şi un meci frumos, pentru a pleca mulţumiţi de la stadion”, a mai spus “Babai”.

Echipa probabilă de start a Farului: Dumitrescu, Cornei, Pastramă, Agiacai, Raţiu, Muşat, Van Neel, N. Ion, Bratu, Jantjies, A. Ilie, D. Harpe, Oneaţă, Mototolea, Puişoru. Meciul va fi arbitrat de Cristian Răduţă, ajutat Gabriel Şeitan şi Cristian Şerban.

Programul etapei - sâmbătă: CSM Bucureşti - RCM Timişoara (ora 11.30, rugbytv.ro); duminică: Dinamo Bucureşti - U. Cluj (ora 11.00, rugbytv.ro). Clasament: 1. Steaua Bucureşti 13p, 2. CSM Baia Mare 10p (90-31), 3. RCJ FARUL CONSTANŢA 10p (76-65), 4. RCM Timişoara 8p, 5. U. Cluj 5p, 6. Dinamo Bucureşti 4p (40-64), 7. CSM Bucureşti 4p (53-77).