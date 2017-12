Rețeaua de asistare a pacientului cu infarct miocardic trebuie extinsă

Tot mai mulți cardiologi din țară sunt de părere că rețeaua de asistare a pacientului cu infarct miocardic acut (IMA) trebuie extinsă. Ultima propunere de extindere a centrelor care să salveze pacienții cu IMA a fost făcută sâmbătă, 20 septembrie, de cardiologul Imre Benedek, șeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. El vrea o rețea în toată regiunea de centru a țării, în condițiile în care cele existente au demonstrat că mortalitatea poate fi scăzută semnificativ. ”În urmă cu 15 ani, am inițiat un proiect-pilot pentru asistarea bolnavului cardiovascular, s-au adunat mii de date și zeci de mii de cazuri, fapt ce ne-a permis să facem o comunicare. Cel mai prestigios ziar de cardiologie din SUA, „American Heart Journal“, a comentat într-un editorial, spunând că așa e bine cum facem noi. Acesta este un model pe care dorim să îl facem pe euroregiune. (...) Am fost lăudați pentru forma de asistare și pentru acest model și am considerat că e bine să le împărtășim experiența noastră colegilor din euroregiune - Mureș, Alba, Harghita, Brașov, Covasna și Sibiu și a solicitat să ni se alăture și Bistrița-Năsăud. Este un model recomandat - inclusiv de specialiștii americani - pentru a fi folosit, îl oferim tuturor județelor euroregiunii”, a arătat dr. Benedek. Cardiologul a precizat că pe baza modelului oferit de Clinica de Cardiologie din Târgu Mureș vor fi elaborate o serie de protocoale, astfel încât bolnavii care suferă un infarct miocardic în cele șapte județe să poată beneficia de intervenții similare celor din spitalele occidentale. ”(...) Avem legi bune, spun clar ce trebuie făcut, dar de respectat, nu le respectă nimeni. (...) Consiliile Județene, care numesc de regulă consiliile de administrație ale spitalelor și directorul, trebuie să intervină ca odată un om intrat în sistem (cu infarct - n.r.) să poată fi urmărit. Și știm că, dacă se rezolvă într-un interval scurt de timp, șansa la viață, șansa de reinserție socială și cea de a deveni sănătos sunt altele. Adică, dacă IMA se rezolvă într-o oră-două, bolnavul poate deveni sănătos, iar dacă este trimis după 12 ore sau două-trei zile, este condamnat la suferință și produce pagube pentru sănătate deoarece costă foarte mult”, a susținut cardiologul mureșean. La Constanța, datorită sprijinului oferit de Consiliul Județean, s-a reușit amenajarea, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU), a unui Compartiment de cardiologie intervențională - ”Cardiolife”, în parteneriat public-privat. Grație specialiștilor, dar și dotărilor de ultimă oră, s-a reușit scăderea mortalității cauzate de IMA până la 90%. Din păcate, pentru ca toată populația să beneficieze de o șansă la viață în mod egal, trebuie o finanțare din partea Ministerului Sănătății (MS), mai exact includerea SCJU în programul național de IMA, fapt care până acum nu s-a întâmplat, deși s-a demonstrat că și la Constanța se pot salva vieți. Au avut ocazia să o vadă cu ochii lor numeroși oficiali ai MS. Precizăm că, până acum, pacienții salvați au fost sprijiniți financiar de către autoritățile locale, în urma unei analize atente a dosarelor. Tratamentul intervențional în cazul IMA în timp util ar duce la reducerea efortului bugetar din sistemul de sănătate. Cardiologul Imre Benedek a arătat că un tratament intervențional costă 3.500 de euro/pacient/5 ani, în timp ce un tratament conservator ajunge la costuri de 34.000 euro/5 ani/caz, ceea ce generează cheltuieli de 27,2 milioane de euro. El a spus că, în mod normal, România ar avea nevoie de 300 de centre de intervenție, dar că, în situația actuală, și 6-8 centre de genul celui de la Târgu Mureș ar duce la salvarea a mii de vieți omenești, întrucât cele existente nu pot acoperi corespunzător teritoriul național. Acesta a spus că Ungaria are 17 astfel de centre, fapt ce a dus la o scădere considerabilă a mortalității din cauza IMA, în timp ce bulgarii dețin 47 de centre la 10 milioane de locuitori.