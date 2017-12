Rețeta pentru un Bac de succes: mașini de fițe, haine de firmă și atitudine

Pentru o parte dintre tinerii constănțeni, prezența la Bacalaureat este o ocazie să se afișeze și să facă impresie în fața colegilor. Chiar dacă principalul scop pentru care participă la Bac este să dovedească profesorilor că au dobândit cunoștințele necesare pentru a promova examenul, absolvenții de liceu care dau Bac-ul în această perioadă consideră că mult mai importantă este percepția colegilor despre ei. Tinerii au venit ieri la proba orală de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, care s-a desfășurat în centrul de examen de la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, la volanul unor mașini de fițe. Elevii sunt încrezători și salută pe toată lumea. Unul dintre tineri este relaxat, deși recunoaște că nu s-a pregătit pentru Bac pentru că a fost în vacanță. De altfel, la prima sesiune a lipsit pentru că era plecat în străinătate în perioada în care colegii lui treceau prin emoțiile examenelor. ”Am fost plecat într-o țară despre care mulți nici nu au auzit. Nu am chef acum să vorbesc despre asta”, a spus tânărul. Nici despre probele de examen nu își dorește să vorbească prea mult. ”Este suficient că sunt aici, nu am mari emoții, dar nu am învățat”, a spus, relaxat, tânărul. A venit la volanul unui Mercedes și îi place să fie în centrul atenției. Un alt candidat a considerat că pantalonii scurți și tricoul mulat sunt cea mai potrivită ținută pentru a se prezenta la Bac. Atent bronzat, tânărul iese încrezător din sala de examen. ”A fost bine, nu știu exact ce calificativ voi obține, dar mi-e indiferent, pentru că oricum nimeni nu pică la oral”, a spus, liniștit, tânărul. Bogdan, un candidat care a fost plecat din țară în sesiunea trecută, a spus că nu are emoții cu privire la examenele care urmează. ”Mă descurc bine la orale, am luat doar mediu la română, dar la engleză sunt mai bun. Oricum, nu dau scris la matematică, ci la istorie și geografie, așa că nu cred că va fi tragedie”, crede Bogdan. El a adăugat că pregătirea din ultima lună i se pare suficientă pentru a lua Bac-ul. Nici fetele nu au neglijat vestimentația, așa că nu au lipsit colanții, tricourile de dantelă, cu spatele la vedere și nici rujul roșu de pe buze. De asemenea, manichiura era și ea aparte: unghii viu colorate și bătute în pietre sau cu diferite aplicații florale.

Ce probe urmează să susțină elevii

Ieri, în cele șapte centre de concurs (Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Liceul Tehnologic ”C.A. Rosetti”, Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu” Medgidia, Liceul Cobadin, Liceul Teoretic ”Callatis” Mangalia) s-a desfășurat a doua etapă a probei de evaluare a competențelor de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională. Dacă marți le-au fost verificate abilitățile de ”Listening” și ”Writing”, ieri, elevii au arătat că au și capacități de ”Speaking”. Conform calendarului de desfășurare a examenului de Bacalaureat, verificarea competenţelor digitale se va desfășura astăzi și mâine. Prima probă scrisă, cea la limba şi literatura română, va avea loc pe 25 august, fiind urmată de proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie, pe 27 august, iar cea la alegere a profilului şi specializării - pe 29 august. Afişarea rezultatelor va avea loc pe 1 septembrie, până la ora 12.00, iar depunerea contestaţiilor - în aceeaşi zi, între orele 12.00 - 16.00. Contestaţiile vor fi rezolvate în zilele de 2 şi 3 septembrie, urmând ca rezultatele finale să se afişeze pe 4 septembrie.