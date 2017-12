Reținuți după o tâlhărie cu săbii și pistoale

Polițiștii din comuna Mihail Kogălniceanu, împreună cu mascații Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au efectuat, ieri dimineață, în municipiul Constanța, patru percheziții, pentru a da de urma a trei suspecți acuzați că anul trecut, la începutul lunii noiembrie, au tâlhărit un tânăr. Anchetatorii spun că două dintre descinderi au avut loc în Piaţa Chiliei, pe strada Stejarului, una în cartierul Tomis Nord, pe strada Tulcei, și una în Palazu Mare. Investigatorii i-au reținut pe suspecți și i-au escortat la sediul Poliției Mihail Kogălniceanu, pentru audieri. Totodată, oamenii legii spun că în locațiile verificate au fost descoperite mai multe săbii, cuțite și un toc de armă. Potrivit oficialilor Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța, acest caz a ajuns în atenția autorităților la data de 2 noiembrie 2014, în jurul orei 20.00, în momentul în care victima a sunat la 112, spunând că fost tâlhărită sub amenințarea unui pistol și a unei săbii. „Cred că era ora 18.00 când m-a sunat mama și mi-a spus că a venit un tânăr cu o mașină neagră la poartă, care vrea să discute cu mine. Eu nu eram acasă. Când am ajuns, am dat mâna cu el și mi-a spus că are puțină treabă cu mine. Mi-a propus să mergem la un magazin, aici aproape, să bem un suc. Eu îl știam de vreo două sau trei luni pe băiat din vedere, pentru că l-am mai văzut pe aici prin localitate. M-a dus la pădure, la ieșirea din comună. Când a pus avariile, au venit dinspre copaci, în fugă, trei inși care au tăbărât peste mine... Eu eram pe bancheta din spate", povestea imediat după atac Vasilică Ciucă.

AMENINȚAT CU UN PISTOL

La scurt timp, cele mai sumbre gânduri ale bărbatului au început să se adeverească. „Unul dintre ei avea vreo 50 de ani, iar când a intrat, a scos un pistol și mi-a arătat încărcătorul ca să văd că are gloanțe. M-a întrebat dacă îl cunosc. Eu i-am răspuns că nu, iar el mi-a zis că de acum o să îl cunosc. Când i-am întrebat ce am făcut, unul dintre ei m-a lovit cu pumnul în față. M-au dus apoi pe un câmp de lângă Sibioara. M-au scos din mașină cu pistolul în spate, iar altul a scos o sabie și mi-a cerut să mă dezbrac. Mi-au luat două lanțuri din aur de la gât, o brățară, telefonul și portofelul în care aveam 600 de euro și 400 de lei. Pe drumul spre casă au oprit la Ovidiu, la benzinărie, ca să mă spăl pe față, pentru că eram plin de sânge. Apoi mi-au luat din fața casei mașina pe care o cumpărasem. La plecare au zis că dacă spun ceva mă împușcă“, relata Vasilică Ciucă. Acesta a mai declarat că indivizii care l-au atacat i-au cerut suma de 3.000 de euro pentru a-și putea recupera Renault-ul.