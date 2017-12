Reținut pe aproximări, presupuneri şi “suspiciuni rezonabile”, Mazăre a fost eliberat

10:24:55 / 18 Martie 2015

tiriziile justitiei

Ce aveti domnilor postaci cu alesii celor din Constanta?Acum este usor si placut sa condamnati ,sa va indignati ,sa va isterizati,sa va zbuciumati din cauza unor faradelegi ale politicienilor.Dar,in acelasi timp si din randul vostru sunt care au facut faradelegi dar nu le recunoasc.In timpul campaniilor si nu numai ati aplaudat spectacolele,micii si berea,tricouri si hanorace in culorile partidelor.Nu v-ati intrebat atunci de unde sunt banii pentru astfel de evenimente?Dar,este greu,mult mai greu sa ganditi lucid si sa vedeti care este contributia si partea voastra de vina cand ati asistat impasibili la ospatul marelui jaf.Acum se mai naste o indoiala.Nui nimic!Ne obisnuim sa traim in confuzii si sa inotam in probleme.Citeva showuri televizate ,mediatizate ,cu plimbarea lui Mazare in catuse va creste gradul de simpatie fata de el si justitia va incepe sa piarda increderea cetatenilor ,care si asa este fragila.Mazare ,renunta la primarie dar este posibil sa se gandeasca la Presedenti