Reabilitare a sistemului de alimentare cu apă

LIPSURI Existenţa unor sisteme de alimentare cu apă necorespunzătoare sau chiar lipsa lor este una dintre problemele cu care se confruntă multe dintre administraţiile locale din mediul rural. De altfel, îmbunătăţirea reţelelor reprezintă şi una dintre priorităţile primarilor din mediul rural, pentru alinierea la standardele europene. La nivelul judeţului Constanţa se află în derulare mai multe proiecte pentru refacerea sistemelor de alimentare cu apă existente deja sau montarea unor reţele noi.

ÎN IMPLEMENTARE Un astfel de proiect este în implementare la Ghindăreşti. Primăria are în derulare un proiect de înlocuire a vechiului sistem de alimentare cu apă care prezenta semne de uzură şi deteriorare pentru că are aproape 50 de ani de folosinţă. Primarul Vasile Simion a declarat că a încercat să obţină finanţare pentru proiectul său integrat prin mai multe programe derulate de Guvern, dar fără prea mult succes. În cele din urmă a depus proiectul şi pe HG 577/1997 referitoare la efectuarea lucrărilor de infrastructură atât în mediul rural cât şi în cel urban şi de data asta a fost cu noroc. Investiţia cuprinde amenajarea unui sistem de alimentare cu apă, a unei reţele de canalizare şi a unei staţii de epurare. „La partea de amenajare a reţelei de alimentare cu apă mai avem puţin de lucru. În proporţie de 85-90% suntem gata cu lucrările. Am înlocuit conductele, acum ne ocupăm de montarea rezervorului şi înlocuim apometrele. Şi la partea de canalizare stăm bine cu implementarea. Am predat deja amplasamentul. În perioada sărbătorilor s-a oprit derularea lucrărilor de reabilitare, însă începând de astăzi (n.r. - ieri) s-au reluat pentru că vremea ne permite”, a declarat primarul din Ghindăreşti. Valoarea totală a proiectului integrat de la Ghindăreşti ajunge la zece milioane de lei, bani proveniţi din fonduri guvernamentale.