Reabilitarea Podului de la Butelii începe în ajunul Paștelui (!?)

15:23:02 / 01 Aprilie 2017

Podul ca.......... !

Dacă reabilitarea podului are să fie la fel de " bună " ca și zona peninsulară a Constanței, adică ; gropi, pavele de proastă calitate care se sparg în bucăți, stâlpi de curent care s-au frânt, îndoit, băncile fără umbrele....... , ne dăm seama ce " porcărie " are să fie, un dezastru pe banii noștri, publici și cine știe cine are să tragă în buzunarele proprii mulțimea banilor, că știm, am aflat din articolele prezentate în mass media locală și centrală ! Potolți-vă, odată pentru totdeauna, că pe funcțiile respective, nu ați fost aleși ori numiți pe vecie, sunt funcții publice și pentru un moment dat, limitat și la urmă dați un răspuns în fața legii și în fața lui Dumnezeu, din fața lui Dumnezeu, nimeni și nimic nu te mai scapă !