Reabilitarea şcolii, aproape de finalizare

CONDIŢII MAI BUNE PENTRU ELEVI Tot mai multe şcoli din judeţul Constanţa îşi schimbă înfăţişarea, fiind create condiţii din ce în ce mai bune pentru copii. Singura lor sarcină rămâne aceea de a învăţa. Indiferent că este vorba de localităţi din mediul rural sau urban, şefii administraţiilor publice locale se preocupă ca cei mici să nu mai fie nevoiţi să suporte frigul din sălile de clase în perioada iernii şi ca acestea să fie cât mai bine utilate. Mai ales că, odată cu desfiinţarea multor unităţi de învăţământ din mediul rural, unii copii sunt nevoiţi să străbată mai mulţi kilometri pentru a ajunge la şcoală.

RENOVATĂ DUPĂ 30 DE ANI Construită în urmă cu 30 de ani, Şcoala cu clasele I - VIII din Tuzla nu a fost reabilitată niciodată. Chiar dacă de la an la an au fost făcute mici îmbunătăţiri, unitatea de învăţământ se deteriorase considerabil, condiţiile în care se desfăşura actul de învăţământ fiind improprii. Prin urmare, administraţia locală a început anul acesta mai multe lucrări prin care să fie reabilitată unitatea de învăţământ. „În scurt timp, elevii Şcolii cu clasele I - VIII Tuzla vor învăţa în clase modernizate, în care vor avea toate condiţiile necesare. Vor avea căldură, uşi noi în toate sălile de clasă, parchet nou şi clase proaspăt zugrăvite“, a declarat primarul comunei Tuzla, Constantin Micu. Mai exact, primarul spune că au fost schimbate acoperişul şcolii, parchetul, instalaţia electrică, instalaţia de încălzire, uşile şi - cel mai important - şcoala a fost extinsă cu încă şase săli de clasă. „Aveam nevoie de aceste săli noi de clasă pentru că sălile existente erau supraaglomerate. În plus, nu aveam laboratoare special amenajate. Lucrările sunt acum aproape de finalizare. Cel târziu la jumătatea lunii viitoare, toate lucrările vor fi gata“, a declarat Constantin Micu. La şcoala din Tuzla învaţă acum peste 500 de elevi. Pentru aceste lucrări a fost nevoie de 120 mii de lei, bani care au fost alocaţi de Consiliul Judeţean Constanţa administraţiei locale şi pe care o parte dintre aleşii locali au refuzat, timp de o lună şi jumătate, să-i introducă în bugetul local, din orgolii politice.