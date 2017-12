Reabilitarea şcolii, sub semnul întrebării

Soluţionarea rapidă de către instanţă a contestaţiei primarului comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, împotriva ordinului Prefecturii de suspendare din funcţie ar fi în beneficiul comunităţii locale. Când încă era în funcţie, primarul Vasile Delicoti a semnat un contract de finanţare pentru reabilitarea şi extinderea şcolii din localitate. „Este un proiect în valoare de 10 milioane de lei, care pentru moment este blocat, având în vedere că eu sunt managerul de proiect. Întârzierea unei decizii a instanţei la contestaţia pe care eu am făcut-o, în care am cerut suspendarea temporară a ordinului de suspendare a mea din funcţie, poate conduce la pierderea acestor fonduri europene. Bani să reabilităm şcoala nu avem în buget, singura soluţie fiind banii UE. Eu sper să nu ajungem în situaţia să pierdem aceşti bani”, a declarat primarul suspendat Vasile Delicoti. Am putea spune că situaţia nu poate fi atât de gravă dacă la nivelul comunei Poarta Albă s-ar face cât mai repede un act adiţional la contractul existent, prin care viceprimarul proaspăt ales să preia calitatea de manager de proiect.