Reabilitarea străzilor, în plină desfăşurare

Conducerea Primăriei Medgidia anunţă că proiectul de asfaltare a tramei stradale este în plină desfăşurare. Primarul Marian Iordache a spus că, din luna martie şi până la ora actuală, au fost asfaltate străzile Cameliilor, Poligonul Viilor, Poporului, şi, în prezent, se lucrează la strada Republicii. După finalizarea acesteia va începe asfaltarea pe strada Văii - tronsonul rămas, iar apoi străzile Podgoriilor şi Libertăţii. Proiectul are o durată de 46 luni, începând de la 21.07.2009 - semnarea contractului de grant, iar valoarea totală a proiectului este de 7 milioane de euro, plus TVA, 98% fiind fonduri UE, iar 2% reprezentă contribuţia Consiliului Local. Din totalul de 31 de străzi incluse în planul de asfaltare, anul trecut au fost reparate 14 artere, iar până la sfârşitul anului se vor asfalta 17 străzi. „Cu toate că programul de reabilitare a tramei stradale trebuie să se finalizeze în 2012, eu îmi propun să-l finalizez în acest an. Este o ambiţie a noastră să dovedim cetăţenilor că ceea ce am promis se şi realizează, în ciuda scepticilor”, a spus Iordache. Proiectul pentru reabilitarea tramei stradale a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional (POR), Axa Prioritară 2.