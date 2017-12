Reabilitarea străzilor, o ţintă pentru actuala conducere a oraşului

Primarul Medgidiei, Marian Iordache, a declarat că unul dintre cele mai importante proiecte atât pentru el, cât mai ales pentru populaţie, a fost refacerea intrastructurii rutiere, care, cu excepţia câtorva artere, a fost abandonată de administraţia precedentă. „Abandonul a însemnat că s-au executat săpături pe aproape 80 de kilometri de străzi, pentru diverse lucrări de infrastructură, dar nu s-a mai făcut nicio reabilitare prin plombarea acestora. Am început îmbunătăţirile cu resurse proprii până la aprobarea proiectului de refacere a tramei stradale, care, odată aprobat, a permis campania de asfaltare a străzilor, lucru resimţit şi de către populaţie, care şi-a schimbat optica asupra Primăriei. Am reuşit asfaltarea completă a străzii Vasile Lupu şi am continuat cu asfaltarea unor străzi din zona centrală: Republicii, Decebal, Mărgăritarului, Kemal Agiamet, două tronsoane din strada Poporului, Tineretului, Ovidiu, Călugăreni, Mihai Bravu, Podgoriilor, iar în zona de est, Peşterii şi Poligonul Viilor”, a spus Iordache, care a dăugat că pe aceste străzi s-a trecut deja la realizarea marcajului rutier.