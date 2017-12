Reabilitarea termică a blocurilor, în dezbaterea Parlamentului

Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe se suportă în proporţie de 50% de la bugetul de stat. Aceasta este decizia Senatului României, care a aprobat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind creşterea performanţei energetice pentru încălzire la blocurile de locuinţe. Actul normativ, dezbătut de Senat în calitate de primă Cameră sesizată şi adoptat fără amendamente, reglementează lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990. Finanţarea acestor lucrări se va face, potrivit ordonanţei, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. Potrivit textului ordonanţei, 30% din fonduri sînt aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ori se obţin din alte surse legal constituite, iar 20% provin din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari sau din alte surse legal constituite. În ordonanţă se mai arată că toate costurile de proiectare a lucrărilor vor fi suportate integral din bugetele locale. Ieri, la dezbaterea în plen, senatorul PSD de Constanţa Alexandru Mazăre a cerut retrimiterea ordonanţei la Comisia pentru administraţie. El a dat exemplul Constanţei, unde, „pentru numai 53 de blocuri, proiectarea înseamnă un milion de euro şi execuţia, alte trei milioane de euro, contribuţia din bugetul local“. „Pe fond, această ordonanţă este foarte bună pentru că astfel scădem consumul energetic, pe de o parte, şi se crează un fond de lucru pentru numeroase firme care acum sînt în pragul falimentului. Totuşi, cred că trebuie făcute anumite verificări, pentru că legiuitorul s-a grăbit. De exemplu, contribuţia asociaţiilor de proprietari ar trebui să se stabilească gradual, în funcţie de zonă. Una este să stai în centru, unde se ştie că stau oameni înstăriţi, şi alta, la periferie. De asemenea, există foarte multe apartamente care sînt închiriate sau sînt sedii de firmă. Nu cred că primăria este obligată să le reabiliteze termic acestora sediile. Consider, de asemenea, că ar trebui stabilită prin lege şi o contribuţie graduală, în funcţie de venituri. Adică, o familie cu un venit mare să contribuie mai mult, iar cei cu venituri reduse să vină cu mai puţini bani pentru reabilitare. Sînt mai multe probleme care se ridică şi îmi pare rău că amendamentul a fost respins“, a declarat Alexandru Mazăre. El a adăugat că toate aceste probleme vor fi susţinute la Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. Reamintim că primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat, săptămîna trecută, că a comandat un sondaj de opinie la nivelul municipiului, pentru a afla ce tip de investiţii îşi doresc constănţenii, avînd în vedere că, în acest an, din bugetul local se pot aloca pentru noi investiţii 1,5 milioane de euro. „Constănţenii vor decide, şi dacă vom avea o majoritate amplă care optează pentru a aloca toate fondurile disponibile ale municipalităţii pentru acest proiect, ne asumăm cu toţii decizia şi finanţăm reabilitarea termică, celelalte proiecte, precum teleschiul, parcările supraetajate, spaţiile verzi şi locurile de joacă pentru copii urmînd să mai aştepte”, declara Radu Mazăre. În Constanţa sînt 1.800 de blocuri care s-ar putea înscrie în acest proiect, pentru care cheltuielile din bugetul local s-ar ridica la 135 de milioane de euro!!!