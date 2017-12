Reabilitarea termică se poate face cu acordul a 50% + 1 din proprietari!

Secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării, Răzvan Murgeanu, a spus că, din noua ordonanţă privind reabilitarea termică a blocurilor, s-a scos prevederea conform căreia este nevoie de un acord în unanimitate al locatarilor, prevedere care a blocat multe iniţiative. În noua variantă este nevoie de 50% plus unu din numărul de locatari pentru a se iniţia reabilitarea termică. “Dacă aş fi în locul primarilor, aş lua blocurile care sînt contorizate la scară, pentru că imediat se va vedea la factură”, a declarat Răzvan Murgeanu. Autorităţile locale au posibilitatea să crediteze asociaţiile de locatari cu privire la reabilitarea termică a imobilelor. Menţionăm că ordonanţă priveşte creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi a trecut miercuri de Parlament. Conform proiectului, vor beneficia de lucrări de intervenţie pentru izolarea termică în special blocurile proiectate în perioada 1950-1990. Pentru realizarea izolaţiilor termice, Guvernul vine să subvenţioneze 50% din lucrări, iar consiliile locale vor pune şi ele 30% din sumele necesare. Astfel, în grija asociaţiilor de locatari mai rămîne achitarea a 20% din suma totală. În acest an, programul va fi axat pe finalizarea lucrărilor de izolare termică demarate deja. În plus, vor începe lucrările şi la blocurile care au deja avize. Blocurile de locuinţe neincluse în program în 2009 rămîn în baza de date a coordonatorilor locali pentru fundamentarea programelor locale şi naţionale în anii următori. Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, în România sînt peste trei milioane de apartamente ce trebuie izolate termic, adică peste 83.000 de blocuri la nivel naţional. La Constanţa, 53 de blocuri au depus cereri în acest sens, numărul celor care ar intra în program dacă ar depune solicitările ridicîndu-se la 1.800.