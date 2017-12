Primăria municipiului Constanţa doreşte să obţină fonduri europene pentru reabilitarea falezei Portului Constanţa de la Poarta nr. 1 la Poarta nr. 9. „În 2007 Primăria Constanţa împreună cu Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime (APM) Constanţa au comandat celor de la Search Corporation un studiu de fezabilitate privind reabilitarea falezei din zona adiacentă Portului Constanţa. Studiul a fost finalizat în 2009, moment în care am demarat cu reprezentanţii conducerii APM discuţii pentru găsirea unor soluţii de finanţare pentru acest proiect. La vremea respectivă Primăria Constanţa trebuia să ştie exact situaţia juridică a terenurilor din zona adiacentă portului. La sfârşitul lui 2010 am reuşit să finalizăm şi această problemă, astfel că în prezent cunoaştem situaţia juridică a fiecărui teren”, a declarat consilierul primarului Constanţei, Valentin Preda. El a precizat că stabilirea situaţiei juridice a terenurilor era absolut necesară pentru a vedea ulterior în ce măsură pot fi accesate fondurile europene. „În tot acest timp am purtat discuţii cu reprezentanţii conducerii APM cu care am stabilit o strategi, căutând cele mai bune soluţii, în ceea ce priveşte fondurile europene. Schimbarea conducerii APM nu schimbă cu nimic strategia Primăriei Constanţa, care doreşte colaborarea în această problemă, pentru că este necesară reabilitarea zonei adiacente portului. Ca autoritate locală, ne-am arătat toată disponibilitatea pentru demararea procedurilor întocmirii unui astfel de proiect. Sper că noua conducere a APM va avea ca prioritate acest proiect. De altfel, în ultima şedinţă a Consiliului de Administraţie al APM, în prezenţa noului director general, am readus în discuţie acest proiect. Aşteptăm să vedem care vor fi priorităţile noului manageriat al APM pentru a vedea care sunt paşii ce trebuie urmaţi. Cred că proiectul de reabilitare a zonei adiacente portului este atât în beneficiul APM, cât şi în beneficiul municipalităţii”, a spus Valentin Preda.