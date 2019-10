Reacția lui De Nooijer, după incidentul de la Craiova

Incidentul din finalul primei reprize a întâlnirii de la Craiova, dintre Universitatea şi FC Viitorul Constanţa, în care fundaşul Bradley De Nooijer a fost victima unor injurii rasiste, avându-l în prim plan pe Nicușor Bancu, căpitanul formaţiei craiovene, care l-ar fi numit pe jucătorul olandez al Viitorului „cioară împuțită”, a fost unul care a umbrit disputa sportivă. Fotbalistul Viitorului a emis un comunicat în care a mărturisit că este afectat de acest incident şi speră ca astfel de comportamente să nu mai apară pe stadioanele de fotbal.

COMUNICAT BRADLEY DE NOOIJER

„Referitor la comportamentul jignitor al unui adversar față de mine, din partida desfășurată cu Universitatea Craiova, doresc să fac următoarele precizări:

Am venit în anul 2017 în România cu singurul scop de a juca fotbal și sunt fericit că prin munca depusă în această perioadă, prin evoluțiile mele, am ajutat echipa la realizarea obiectivelor.

Am avut mereu referințe frumoase despre fotbalul românesc în momentul în care am decis să vin la FC Viitorul și am vorbit mereu laudativ despre jucătorii români și despre fotbalul românesc în toate interviurile pe care le-am oferit presei din țara mea natală, Olanda.

Din păcate, atitudinea ofensatoare, jignitoare, rasistă a lui Nicușor Bancu din acest meci contravine inclusiv fair-play-ului care ar trebui să fie regula de bază a fotbalului.

Este inacceptabil ca în 2019, într-o țară a Uniunii Europene, să existe un astfel de comportament față de un coleg de joc.

Am văzut, din păcate, că nici măcar după ce imaginile surprinse de camerele TV prezintă clar aceste jigniri și comportamentul rasist, xenofob față de mine, jucătorul Craiovei nu are puterea de a-și recunoaște greșeala!

Acesta este oare comportamentul pe care Bancu și l-ar dori din partea adversarilor dacă ar evolua într-un alt campionat?

Sunt profund afectat de cele întâmplate și vreau doar să fiu tratat cu respect, cu aceeași măsură ca orice alt jucător care evoluează în campionatul României, indiferent de țara din care provine sau culoarea pielii, iar astfel de lucruri să nu se mai repete”.