Reacția lui Kovesi în cazul plagiatului: Teza mea este corectă!

Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, a afirmat, într-un interviu acordat Radio Europa FM, că teza ei de doctorat este una ”corectă”, arătând că a fost verificată în 2012 de Comisia Națională de Etică.

”Eu am fost verificată în 2012 de Comisia Națională de Etică. M-am prezentat la audieri, am prezentat probele și am primit un verdict final definitiv acum patru ani. Am respectat normele academice, teza mea este corectă”, a spus Kovesi.

Șefa DNA a mai spus că cine dorește redeschiderea anchetei cu privire la lucrarea ei de doctorat trebuie să vină cu probe solide în acest sens.

”Cine contestă acest verdict și cine spune că această teză nu este corectă, să vină cu un dosar cu probe. Eu, care știu că am o teză corectă, muncită, ce motiv am să mă duc să cer verificarea tezei mele. Adică, mă duc eu, care știu că am o teză corectă, dar spun: verificați și dumneavoastră ceea ce știu că este corect”, a declarat Kovesi, la Europa FM.