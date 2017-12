„Reacţia poliţiei a fost extrem de slabă”

Membrii Asociaţiei Motocicliştilor din România (AMR) şi-au arătat, ieri, îngrijorarea faţă de o posibilă tergiversare a anchetei în dosarul penal deschis în cazul motocicliştilor bătuţi la Tuzla. „Am aflat cu deosebită îngrijorare de evenimentele violentele petrecute în cursul zilei de duminică, 30 septembrie, pe raza localităţii Tuzla, din judeţul Constanţa. Astfel, am constituit o echipă internă a asociaţiei care să investigheze cazul şi să aplice măsurile corespunzătoare. Aceasta poate ajuta mult ancheta organelor în drept. Pentru că sunt implicate persoane cu un trecut dubios, unele având diverse condamnări, altele asupra cărora planează multe acuzaţii de tot felul, asociaţia noastră are în vedere o serie de activităţi şi acţiuni. Am observat că reacţia poliţiei la acest eveniment a fost extrem de slabă, dezorganizată şi tardivă. Suntem temători de implicaţiile nedorite ce pot rezulta prin tergiversarea investigaţiilor, pierderea materialului probator, intimidarea martorilor sau a victimelor şi alte acţiuni de acest gen ce fac parte din arsenalul obişnuit al interlopilor“, se arată într-un comunicatul semnat de preşedintele Asociaţiei Motocicliştilor din România, Dan Popescu.

CONFLICTUL Amintim că mai mulţi motociclişti au fost snopiţi în bătaie, duminica trecută, de patru indivizi pe marginea Drumului Naţional 39 (Constanţa - Mangalia). Totul a pornit de la o şicanare în trafic. „Mergeam pe Drumul Naţional 39, dinspre Tuzla către 23 August. La un moment dat, am întors capul şi am văzut o maşină de teren, de culoare neagră (Kia, cu numărul de înmatriculare B 91 SDF - n.r.), care mergea la mai puţin de un metru în spatele meu, aproape să mă dărâme. Mai avea puţin şi mă lovea. Apoi a trecut în faţa noastră şi a început să ne taie calea, intrând şi pe contrasens. La un moment dat, s-a băgat peste un amic de-al meu, ca să-l dărâme. Pentru că nu mai avea ce să facă, prietenul meu a părăsit carosabilul şi a căzut. Atunci am oprit toţi şi l-am întrebat pe individul de la volanul maşinii de teren dacă are de gând să ne omoare. El a blocat portierele şi a dat un telefon. Era foarte beat, abia se mai putea ţine pe picioare... După ceva timp, a ajuns aici un Audi din care au coborât patru inşi, înarmaţi cu bâte şi răngi lungi din metal, care au tăbărât pe noi să ne omoare”, a povestit unul dintre motocicliştii agresaţi. Poliţiştii spun că printre protagoniştii incidentului s-au numărat Marian Sărăcilă, de 55 de ani, fostul viceprimar al comunei Tuzla, dar şi fiul acestuia, Doru Sărăcilă, de 25 de ani.