Reacţii din PDL

 SE CERE AUTOSUSPENDAREAUltimele acţiuni în forţă ale Poliţiei de Frontieră şi DNA de la Constanţa au adus în atenţia publicului un senator acuzat de asociere la un grup infracţional dar şi pe fostul secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor Laurenţiu Mironescu. Senatorul PDL de Constanţa Mircea Banias se consideră nevinovat şi aşteaptă desfăşurarea anchetei care să confirme sau să infirme implicarea sa. Pentru că cele două nume cu greutate provin din rândul portocaliilor, conducerea centrală a PDL a considerat că trebuie să ia poziţie faţă de situaţia actuală. Proaspăt ales prim-vicepreşedinte al PDL, Teodor Baconschi a declarat luni că nu a fost discutat punctual, la Biroul Politic Permanent al PDL, cazul senatorului Banias. El a precizat că senatorul Banias ar face bine dacă s-ar autosuspenda din partid în perioada cercetărilor.

 APĂRĂTORI ŞI ATACANŢIÎn ceea ce îl priveşte pe Laurenţiu Mironescu, acesta a fost lăudat de ministrul de Interne. “Până în acest moment, în care am propus demiterea, am fost mulţumit de munca prestată în MAI. O parte din acest proiect de restrucurare a MAI este făcut cu Mironescu. Atunci când a fost numit în funcţie am cerut relaţii de peste tot. Nu am primit informaţii că ar fi ceva în neregulă cu acest om”, a declarat Traian Igaş. Nu de aceeaşi părere este fostul ministru al MAI, Vasile Blaga. “Eu cred că fundamentală a fost relaţia de prietenie dintre ministrul Igaş şi Mironescu, nu cred că restul analizei a dus la numirea lui în funcţia respectivă. Eu nu l-aş fi numit pe Mironescu, nu că aş fi avut ceva cu domnia sa, nici dacă mă ruga Boc. Şi nu mă ruga. Omul pe care-l ai acolo trebuie să fie şi profesionist şi de încredere”, a declarat Blaga.